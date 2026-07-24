Tak Saleta skomentował rozłam w PiS-ie. Te słowa mówią wszystko

- Nie chcemy się rozstawać, ale około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS - powiedział na specjalnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości de facto potwierdził w piątek, że wszyscy posłowie, którzy nie podpisali "lojalki" z oświadczeniem o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym, zostaną usunięci z partii. A to oznacza rozłam w największym ugrupowaniu opozycyjnym w polskim parlamencie.

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Wielkie zamieszanie wokół PiS-u. Saleta nie mógł się powstrzymać. "Dobrze się ogląda..."

Politycy, którzy nie podpisali tzw. lojalek, związani są ze stowarzyszeniem Rozwój Plus byłego premiera za rządów PiS-u, Mateusza Morawieckiego. Od dłuższego czasu trwają spekulacje, czy organizacja ta nie przerodzi się w zupełnie nową partię. A ta, gdyby wystartowała w kolejnych wyborach, rywalizowałaby z PiS-em o tych samych wyborców. Nic więc dziwnego, że sytuacja wokół partii Jarosława Kaczyńskiego, jest obecnie szeroko komentowana.

Do dyskusji postanowił włączyć się nawet Przemysław Saleta. Były mistrz świata w kick-boxingu, mistrz Europy w boksie oraz zawodnik mieszanych sztuk walki zdobył się na wymowny komentarz. - Dobrze się ogląda, jak się PiS rozpada... trzymam kciuki - napisał na Facebooku.

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Saleta drwi z PiS-u. Nie pierwszy taki przypadek

Saleta swojej niechęci do PiS-u nie ukrywa od lat. Dawał jej zresztą wyraz w licznych wywiadach - Mam po prostu wrażenie, że po 15 października nawet lżej się oddycha - stwierdził w rozmowie z Interią w kontekście przegranych przez tą partię wyborów w 2024 r. - Kto w końcu nazwie rzeczy po imieniu i powie głośno, że Kaczyński jest niepoczytalny?! Zamiast analizować to co mówi... - napisał innym razem o jej prezesie.

Przemysław Saleta swoją ostatnią walkę stoczył blisko 11 lat temu. 26 września 2015 roku w Łodzi przegrał przed czasem z Tomaszem Adamkiem podczas gali Polsat Boxing Night. Obecnie zajmuje się komentowaniem wydarzeń sportowych, a także pojawia się w programach rozrywkowych.