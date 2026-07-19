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Zapadła decyzja ws. przyszłości Błachowicza. "Szaleństwo? I to jakie!"

Jan Błachowicz niedługo wróci do oktagonu federacji UFC. Na początku sierpnia zmierzy się z Navajo Stirlingiem, który wskoczył na zastępstwo za Bogdana Guskova. To miała być jego ostatnia walka na kontrakcie. Tak jednak nie będzie. Były mistrz wagi półciężkiej ogłosił, że przedłużył kontrakt z federacją.
Jan Błachowicz
Fot. Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/SIPA USA/PressFocus

Jan Błachowicz jest jednym z najlepszych zawodników MMA w Polsce i na świecie. W latach 2011-13 był mistrzem KSW, ale rok później przeniósł się do UFC, gdzie od września 2020 do października 2021 był mistrzem wagi półciężkiej.

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Błachowicz przedłużył kontrakt z UFC

9 maja podczas gali UFC 328 miał stoczyć pojedynek z Uzbekiem Bogdanem Guskovem - miał on służyć jako rozstrzygnięcie walki z grudnia ubiegłego roku, kiedy to sędziowie nie byli w stanie zdecydować, który z zawodników zasłużył na zwycięstwo.

Niestety do niej nie doszło przez kontuzję Polaka. "Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka" - napisał w mediach społecznościowych. Po operacji Błachowicz poinformował, ze jest "plan i nowy termin", co mogło sugerować, że do tego pojedynku jeszcze dojdzie. Ostatecznie wróci do oktagonu już 1 sierpnia na gali UFC w Belgradzie. Jego rywalem będzie Navajo Stirling - zastępca Bogdana Guskova, który... wskoczył na zastępstwo za kontuzjowanego Khalila Rountree'a Jr. i zmierzy się z Magomedem Ankalajewem.

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To miała być ostatnia walka Jana Błachowicza na kontrakcie, o czym od dłuższego czasu było wiadomo. W związku z tym nie było wiadomo, jaka będzie jego przyszłość po tej gali. Teraz jednak wszystko się wyjaśniło.

Jan Błachowicz podpisał nowy kontrakt z federacją, której zawodnikiem jest od 2014 roku. "Każdy podpis opowiada historię. Podpisałem kolejny nowy rozdział z UFC" - napisał.

"Szaleństwo?!? I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć" - zaznaczył.

Jan Błachowicz w lutym skończył 43 lata i już - jak sam przyznał w rozmowie z Polsatem Sport - to jest jego "końcówka". - Nie oszukujmy się, pesel mnie ściga - podkreślał.

 

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