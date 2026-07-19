Już wiadomo, co Usyk będzie robił po karierze. "Na tym planuję się skupić"

Ołeksandr Usyk zaskakująco nie stanie do obrony pasów mistrzowskich WBA, WBC i IBF. Zwakował je i zrezygnował z potencjalnej walki z Agitem Kabayelem. Czy to oznacza koniec kariery? Nie do końca. Pojawi się w ringu przynajmniej jeszcze raz i stoczy pożegnalny pojedynek. "Przede mną wciąż ostatni taniec" - pisał w mediach społecznościowych. Z kim stanie do walki? Tego jeszcze nie wiadomo, ale Ukrainiec ma faworyta. - Usyk już oświadczył, że widzi Deontaya Wildera jako przeciwnika w swojej ostatniej walce - potwierdził dyrektor sportowy obozu Usyka Siergiej Łapin.

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Ołeksandr Usyk zdradził plany po zakończeniu kariery

Od razu nasuwa się pytanie: Co z bokserem po zakończeniu kariery? Czym zajmie się legendarny Ukrainiec? Wszystko już jasne. W tej sprawie przemówił sam 39-latek. Potwierdził, że choć z rolą zawodnika chce się pożegnać, to ze sportem absolutnie nie. - Sądzę, że pozostanę w boksie, ale nie jako zawodnik, a jako inwestor, trener bądź członek sztabu. Planuję skupić się na interesach i na rodzinie - stwierdził wprost, cytowany przez football24.ua.

Co więcej, zapowiedział rozszerzenie działalności. Nie chce tylko inwestować i angażować się w sporty walki, ale i w inne dyscypliny sportu. Jego celem jest pomoc w rozwoju rodaków. Nie od dziś wiadomo, że Usyk jest wielkim patriotą i jest w stanie zrobić wiele dla własnej ojczyzny. - Będę współpracował ze sportowcami. Zamierzam wspierać moich rodaków, sportowców, nie tylko w boksie, ale i w piłce nożnej czy w zapasach. Właściwie we wszystkich dyscyplinach, bo zdaje sobie sprawę z tego, że posiadają w sobie ogromny potencjał - zapowiadał.

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A na tym nie zakończył. - Będę zaangażowany zarówno w boks, jak i w biznes. Może jako trener, bo posiadam dużą wiedzę. Mam też dobry zespół profesjonalistów i będziemy pracować - dodawał. A czy chce, by jego synowie poszli w jego ślady? Czy chce ich trenować? - Mam dwie pociechy. Najmłodszy syn, który ma 11 lat, zakomunikował mi: "Chcę iść na boks". Ja mu odpowiedziałem: "Poczekaj z tym". Obecnie trenuje judo - przekazał Usyk.

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Teraz Ukrainiec koncentruje się na ostatniej walce w karierze. Walka z Wilderem nie została jeszcze potwierdzona. Jeśli nie z nim, to z kim? Rzekomo bokser wskazał też na Jona Jonesa. Jedno jest pewne, każdy potencjalny przeciwnik może drżeć przed Usykiem, który wciąż jest niepokonany. Na koncie ma 25 zwycięstw i zero porażek. W przeszłości rozprawił się m.in. z Tysonem Furym, Danielem Duboisem, Anthonym Joshuą czy Krzysztofem Głowackim.