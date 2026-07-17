Błachowicz poznał nazwisko nowego rywala! Niepokonany

Sporo zamieszania wytworzyło się w ostatnich dniach wokół Jana Błachowicza. Polak miał 1 sierpnia zawalczyć na gali UFC w Belgradzie z Bogdanem Guskowem. Byłby to ich drugi pojedynek. Pierwszy, w grudniu zeszłego roku, zakończył się remisem. Doszło jednak do niespodziewanych zmian. Mianowicie rozsypała się walka wieczoru gali UFC w Abu Zabi tydzień wcześniej (25 lipca). Khalil Rountree doznał kontuzji i wycofał się ze starcia z byłym mistrzem wagi półciężkiej Magomedem Ankalajewem.

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Zamieszanie na szczycie dywizji. Błachowicz mógł zawalczyć z innym byłym mistrzem

Federacja wpierw zwróciła się właśnie do Błachowicza w sprawie zastępstwa. Polak niespełna cztery lata temu zremisował z Rosjaninem (a zdaniem wielu ekspertów tak naprawdę wygrał). Jak tłumaczył potem nasz rodak, pierwotnie zgodził się na tzw. "catchweight", czyli umowny limit wagowy wyższy niż normalnie w wadze półciężkiej (93 kg), bo nie był pewien, czy da radę zrobić wagę tydzień wcześniej. Po kilku godzinach treningu zdecydował jednak, iż podoła wyzwaniu. Tylko że UFC w międzyczasie skontaktowało się też z Guskowem, a on wziął starcie z Ankalajewem od razu i dla Błachowicza było już po jabłkach. Tym sposobem Uzbek nadal zawalczy z byłym mistrzem dywizji, tylko z innym, a Polak został bez rywala i z groźbą wypadnięcia z belgradzkiej karty.

Niepokonany talent nowym rywalem Polaka

Na szczęście znalazł się ktoś, kto zgodził się na wzięcie walki z naszym reprezentantem na niemalże ostatnią chwilę. Tym kimś jest Navajo Stirling. To młodszy od 43-letniego Polaka o 14 lat Australijczyk, uchodzący za duży talent w dywizji półciężkiej. Nie zaznał jeszcze porażki w swojej karierze, wygrywając wszystkie 10 walk (6 przez TKO). Pięć z nich już w UFC, a jedną w Dana White Contender Series, czyli w swego rodzaju kwalifikacjach do UFC.

Błachowicz będzie faworytem tej walki, bo po pierwsze miał czas na pełne przygotowanie się i choć nie wygrał żadnej ze swych ostatnich czterech walk, to mierzył się w nich z czołówką obecnej wagi ciężkiej, a praktycznie każda z nich mogła pójść sędziowsko również na jego konto. Wiek oczywiście swoje robi, ale przewagę doświadczenia i poziomu rywali ma ogromną. Stirling zawalczy też już trzeci raz w 2026 roku, a takie tempo różnie się kończy. Choć oczywiście wciąż będzie bardzo groźny. Szybkość będzie po jego stronie, rozpęd serią triumfów też. To dla niego jednocześnie bezkonkurencyjnie największa walka w dotychczasowej karierze.

Ich starcie będzie co-main eventem gali w Belgradzie, która rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia o 17:00 czasu polskiego. Poza Błachowiczem zobaczymy tam także Mateusza Rębeckiego z starciu z Kyle'm Prepolcem oraz Marcina Tyburę, który zawalczy z Aleksandarem Rakiciem.