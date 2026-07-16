Trener Szeremety alarmuje. Porównuje ją do Świątek. "Widać podobną rzecz"

Julia Szeremeta skradła serca polskich kibiców na igrzyskach olimpijskich. Jednak później coś się zmieniło. Trener Tomasz Dylak nawet z nią porozmawiał o tym, że musi zmienić podejście do boksu. W rozmowie z Interią jakiś czas temu wyjawił, że niepokoił się spadkiem motywacji, czy mobilizacji.

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Szeremeta jak Świątek? Trener wskazuje podobieństwa

Teraz serwis ponownie porozmawiał z trenerem boksu i zapytał, czy widać w tych aspektach zmiany. - Na pewno jest dużo lepiej i widać, że treningi zaczynają sprawiać jej radość. Bo jest to bardzo ciężkie, żebym ja z jednej strony dużo od niej wymagał, a z drugiej strony wiem, że najlepiej boksuje i najlepiej trenuje, gdy się tym cieszy i bawi - wyznał i dodał, że Szeremeta "po prostu bardziej myślała o wygrywaniu niż o dawaniu dobrych walk".

- A w momencie, gdy robiła największe sukcesy, nie myślała o wyniku. Gdy chciała dać dobre show w ringu, wtedy wychodziły jej najlepsze walki. Teraz trzeba z powrotem się tego nauczyć - dodał.

Dylak podkreślił, że trzeba wrócić do tego, by jego podopieczna "znowu zaczęła się bawić tym całym procesem, treningami, a na końcu walkami". Następnie porównał ją do Igi Świątek i zauważył, że nasza najlepsza tenisistka w ostatnim okresie również ma podobne problemy.

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- W świecie sportu czasem człowiek zapomina, że przecież to jest sport, który kochamy i który my sami wybraliśmy. Niestety w pewnym momencie człowiek traktuje to jako pracę, czyli rodzaj przymusu, że to trzeba zrobić. U Julii w ostatnim okresie, w ostatnim roku, to była właśnie taka praca, że ona musiała to robić. Chciałbym jakimś sposobem, z powrotem przywrócić radość tego boksowania. A to wcale nie jest takie łatwe. Jednak mamy jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że uda się z powrotem zacząć się cieszyć - podkreślił.

- U Igi Świątek widać podobną rzecz i to dzieje się bardzo często u czołówki sportowców na świecie. To znaczy, w pewnym momencie zaczynają traktować swój sport jako pracę i przymus, przez co zatracają radość, bo bardziej myślą o wyniku. Do tego dochodzi presja otoczenia. A czym bardziej myślą o wyniku, tym mniej im wychodzi, a presja tym bardziej rośnie - kontynuował.

- Powrót do korzeni jest niezmiernie ciężki, a media i kibice chcą coraz więcej. Niektórzy żywią się złą energią i czekają, aż komuś powinie się noga i wtedy są ataki z różnych stron. Wówczas bardzo ciężko jest wrócić na właściwe tory. Tak naprawdę tylko najbliższe otoczenie, czyli ludzie, którzy cię znają, mogą ci pomóc z powrotem wrócić w to miejsce, gdzie się było. Widać, że Iga jest też w podobnym etapie, próbuje to łapać i próbuje się odbudować, a to wcale nie jest łatwe - zakończył.