Skandal z udziałem polskiego mistrza. Dantejskie sceny po ogłoszeniu werdyktu

Rewanż Krzysztofa Jotki w Kerimem Engizekiem w Kolonii stanowił olbrzymią szansę przed Polakiem. Ten bowiem walczył o pas mistrzowski wagi średniej organizacji Oktagon. Przed byłym zawodnikiem UFC stało jednak trudne zadanie - walka odbyła się na terenie, gdzie trybuny wyraźnie sprzyjały Turkowi.

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Polak sięgnął po pas mistrzowski. Nagle zaczął być atakowany przez kibiców

Od samego początku pojedynek był nieczysty ze strony Engizeka. Ten wielokrotnie popełniał przewinienia jak trzymanie się siatki czy uderzenie w krocze. Sędziowie ukarali go odjęciem jednego punktu, ale była to absurdalnie niska kara za zachowanie tureckiego zawodnika.

Jotko jednak robił swoje - już w pierwszej rundzie udało mu się porozbijać przeciwnika w dosiadzie. Turek przeważał w stójce, mocno atakując korpus Polaka. Ostatecznie po pięciu rundach sędziowie nie mieli wątpliwości - Krzysztof Jotko został jednogłośnie (3x 48-46) okrzyknięty mistrzem wagi średniej Oktagonu.

Taki werdykt od razu "podpalił" trybuny w Kolonii. Po walce Jotko stanął do tradycyjnego wywiadu, jednak nagle mikrofon przejął wściekły Engizek, który zarzucał Polakowi, że ten symulował i nie dochodziło do żadnych przewinień z jego strony. W tym momencie kibice ruszyli prosto do oktagonu.

Nagrania z trybun jasno pokazują, że w klatce zrobiło się olbrzymie zamieszanie. Sytuację próbował uspokoić Ondrej Novotny, ale nic to nie dawało. Jotko nie mógł samodzielnie opuścić oktagonu, gdyż istniało realne zagrożenie ze strony wściekłego tłumu.

Na ten moment organizacja Oktagon nie zabrała głosu w sprawie podburzania trybun przez Kerima Engizeka. Wobec Turka jednak należy wyciągnąć konsekwencje, gdyż naraził swojego przeciwnika na uszczerbek na zdrowiu.

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