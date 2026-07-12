McGregor kłamie ws. kontuzji? Nagranie obiegło sieć. "Jestem zdewastowany"

Miało być wielkie show, a skończyło się na wielkim upadku. Po pięciu latach do UFC wrócił Conor McGregor. Poprzednią walkę Irlandczyk stoczył 10 lipca 2021 roku. Pojedynek z Dustinem Poirierem zakończyła się jednak porażką po pierwszej rundzie, gdyż lekarz nie pozwolił wrócić McGregorowi do oktagonu. Tym razem 37-latek wytrzymał jeszcze krócej.

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Zaledwie 64 sekundy - tyle trwała walka z Maxem Hollowayem na gali UFC 329. Irlandczyk "przegrał, ale nawet nie ze swoim rywalem, co z własnym zdrowiem", co relacjonował dziennikarz Sport.pl, Jakub Trochimowicz. Po drugim upadku spowodowanym przez poślignięcie sędzia uznał, że Conor McGregor nie jest w stanie kontynuować walki z powodu kontuzji nogi.

Słowa Conora McGregora po porażce w UFC

Irlandczyk skomentował swoją porażkę w mediach społecznościowych. "Głowica puściła. Jestem zdewastowany. Nie miałem żadnej kontuzji podchodząc do tej walki. Podczas przygotowań i tuż przed walką kopałem, skakałem, lądowałem na tej nodze. To wzięło się znikąd. Jestem w mrocznym miejscu. Mogę to określić jedynie jako piekło" - napisał na Twitterze Conor McGregor.

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Irlandczyk miał doznać poważnej kontuzji kolana na samym początku tej krótkiej walki. 37-latek, jak to pokazywał w swoich pojedynkach, postanowił błyskawicznie ruszyć na rywala agresywnym atakiem. Próba kopnięcia z wyskoku zakończyła się upadkiem, a wtedy inicjatywę przejął Max Holloway. Po minucie było już po wszystkim. Sam Amerykanin nie celebrował tego zwycięstwa.

Conor McGregor kłamie ws. kontuzji?

Dużo jednak wskazuje na to, że Irlandczyk mija się z prawdą pisząc o braku kontuzji przed walką. Internauci natychmiast zauważyli, że 37-latek miał spore problemy ze ściągnięciem butów przed walką, tracąc równowagę i ledwo utrzymując się na nogach. Nagrania błyskawicznie obiegły internet.

Co dalej z Conorem McGregorem? Były mistrz UFC wagi piórkowej i lekkiej przedłużył swoją passę porażek w MMA do trzech. Od listopada 2016 roku stoczył pięć pojedynków, pokonując jedynie Donalda Cerrone'a. Czy Irlandczyk opuści "mroczne miejsce", wyleczy kontuzję kolana i wróci do oktagonu? Czas pokaże.