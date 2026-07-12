McGregor kłamie ws. kontuzji? Nagranie obiegło sieć. "Jestem zdewastowany"

Miało być wielkie show, a skończyło się na wielkim upadku. Po pięciu latach do UFC wrócił Conor McGregor. Poprzednią walkę Irlandczyk stoczył 10 lipca 2021 roku. Pojedynek z Dustinem Poirierem zakończyła się jednak porażką po pierwszej rundzie, gdyż lekarz nie pozwolił wrócić McGregorowi do oktagonu. Tym razem 37-latek wytrzymał jeszcze krócej.
Zaledwie 64 sekundy - tyle trwała walka z Maxem Hollowayem na gali UFC 329. Irlandczyk "przegrał, ale nawet nie ze swoim rywalem, co z własnym zdrowiem", co relacjonował dziennikarz Sport.pl, Jakub Trochimowicz. Po drugim upadku spowodowanym przez poślignięcie sędzia uznał, że Conor McGregor nie jest w stanie kontynuować walki z powodu kontuzji nogi.
Irlandczyk skomentował swoją porażkę w mediach społecznościowych. "Głowica puściła. Jestem zdewastowany. Nie miałem żadnej kontuzji podchodząc do tej walki. Podczas przygotowań i tuż przed walką kopałem, skakałem, lądowałem na tej nodze. To wzięło się znikąd. Jestem w mrocznym miejscu. Mogę to określić jedynie jako piekło" - napisał na Twitterze Conor McGregor.
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Irlandczyk miał doznać poważnej kontuzji kolana na samym początku tej krótkiej walki. 37-latek, jak to pokazywał w swoich pojedynkach, postanowił błyskawicznie ruszyć na rywala agresywnym atakiem. Próba kopnięcia z wyskoku zakończyła się upadkiem, a wtedy inicjatywę przejął Max Holloway. Po minucie było już po wszystkim. Sam Amerykanin nie celebrował tego zwycięstwa.
Dużo jednak wskazuje na to, że Irlandczyk mija się z prawdą pisząc o braku kontuzji przed walką. Internauci natychmiast zauważyli, że 37-latek miał spore problemy ze ściągnięciem butów przed walką, tracąc równowagę i ledwo utrzymując się na nogach. Nagrania błyskawicznie obiegły internet.
Co dalej z Conorem McGregorem? Były mistrz UFC wagi piórkowej i lekkiej przedłużył swoją passę porażek w MMA do trzech. Od listopada 2016 roku stoczył pięć pojedynków, pokonując jedynie Donalda Cerrone'a. Czy Irlandczyk opuści "mroczne miejsce", wyleczy kontuzję kolana i wróci do oktagonu? Czas pokaże.