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64 sekundy i koniec pojedynku McGregora. Szokujący powrót po pięciu latach

64 sekundy i koniec! Tak wyglądał powrót Conora McGregora do klatki UFC. Irlandczyk na gali nr 329 zmierzył się z Maxem Hollowayem i przegrał, ale nawet nie ze swoim rywalem, co z własnym zdrowiem. I tak po pięciu latach doszło do wielkiego niewypału, a nie wielkiego powrotu 37-latka.
MMA/
Mark J. Rebilas / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Na tę walkę, na ten powrót czekała spora część świata sportów walki. Po dokładnie pięciu latach i po porażce z Dustinem Poirierem Conor McGregor wrócił do klatki. Irlandzka legenda MMA nie walczyła przez ten czas z powodów zdrowotnych czy różnorakich skandali, ale w końcu powrót stał się faktem. Doszło do tego na gali UFC 329 w Las Vegas, na której McGregor zmierzył się z Max Hollowayem. 

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Błyskawiczny koniec walki w powrocie Conora McGregora

37-letni Irlandczyk w starym stylu, agresywnie ruszył na rywala, ale błyskawicznie poślizgnął się na macie oktagonu i wylądował na plecach. Holloway od razu zaatakował z dosiadu, ale McGregor dobrze się bronił i w 26. sekundzie walka wróciła do stójki. Kilka sekund później jednak znowu starszy z zawodników poślizgnął się i wylądował na plecach! - Tam się coś dzieje z tą nogą! Coś niesamowitego, on nie ma stabilności - krzyczał jeden z komentatorów Polsatu.

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McGregor podniósł się znowu, gdyż Holloway nie chciał kontynuować walki w parterze, a pokazywał sędziemu, że jego rywal nie jest w stanie normalnie walczyć. I cóż, miał rację. Dosłownie kilka sekund później, a dokładnie 64. od rozpoczęcia walki, ta została przerwana z powodu kontuzji nogi Conora McGregora! Irlandczyk był załamany, a Holloway nawet specjalnie nie celebrował tej wygranej. Bo co tu było do celebrowania?

Kolejne nagrania pokazały, że McGregor najpewniej już z kontuzją wszedł do oktagonu. I tak też, zamiast wielkiego powrotu był wielki niewypał irlandzkiej legendy. Czy będzie kolejny, czy jednak zdrowie znowu zawiedzie? To pokaże najbliższy czas.

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