Odbywająca się w New Jersey gala UFC 328 zakończona. W walce wieczoru Sean Strickland sensacyjnie pokonał Khamzata Chimaeva i został nowym mistrzem kategorii średniej. To był również udany wieczór dla Aleksandra Wołkowa. Rosjanin zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów (30-27, 29-28, 29-28) z Dominikaninem Waldo Cortesem-Acostą. Po walce zawodnik poruszył tłum w negatywny sposób, swoim kontrowersyjnym przemówieniem.

Tłum natychmiast wybuczał Wołkowa. "To dla mnie wielki zaszczyt"

Po walce Aleksander Wołkow przemówił do zgromadzonej w hali w New Jersey publiczności. Rosjanin od samego początku wywołał dezaprobatę tłumu. Zaczął bowiem swoją wypowiedź od wzmianki o Dniu Zwycięstwa w Rosji.

- Dzisiaj obchodzimy w moim kraju bardzo ważne święto – zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I to dla mnie wielki zaszczyt walczyć właśnie w tym dniu - w takich słowach rozpoczął swoje przemówienie Wołkow.

- Wiem, że nie lubisz walk kończących się decyzją sędziów, ale było bardzo trudno to osiągnąć. Teraz jestem pretendentem numer jeden! Pokonałem Gane'a, sędziowie mnie oszukali, muszę walczyć o tytuł. Jestem najlepszy na świecie i pokazałem to – nieważne, z kim walczę, z Pereirą czy z Gane'em – muszę walczyć o tytuł - kontynuował swoją wypowiedź Wołkow, odnosząc się już do rywalizacji sportowej.

W trakcie samej walki na większe wsparcie amerykańskiej publiczności mógł liczyć Rosjanin. Wołkow jest związany z UFC od września 2016 roku, należy do ścisłej czołówki wagi ciężkiej. Największe sukcesy odnosił w nieistniejącej już Bellatorze, gdzie zdobył pas mistrza świata wagi ciężkiej.