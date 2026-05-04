W tym kraju mieszka syn Witalija Kliczki. "Widziałem ojca dwa lub trzy razy"

Witalij Kliczko jest niewątpliwie symbolem ukraińskiego boksu. Legendarny pięściarz w swojej zawodowej karierze był posiadaczem pasa mistrzowskiego organizacji WBA, stoczył 47 pojedynków, z których 45 wygrał, a w dwóch poniósł porażkę. Po zakończeniu sportowej kariery zajął się polityką. Od 5 czerwca 2014 roku sprawuje urząd mera Kijowa.

Syn Witalija Kliczko koszykarzem AS Monaco

Brat Witalija - Władimir był mistrzem świata organizacji IBF, WBO, IBO, posiadał tytuł superczempiona WBA oraz zdobył złoty medal olimpijski w Atlancie.

Choć słynni bracia Kliczko już nie walczą w ringu, sportowy duch w rodzinie został utrzymany przez syna Witalija, Maksyma. 21-latek mierzący aż 216 centymetrów wzrostu jest na co dzień koszykarzem AS Monaco. Pod koniec marca zawodnik zadebiutował w pierwszej drużynie, o czym pisaliśmy na łamach "Sport.pl": Syn Witalija Kliczka zadebiutował! Nie zgadniesz w jakiej dyscyplinie.

Szczere wyznanie Maksyma Kliczki

Koszykarz w rozmowie z "RMC Sport" wyraził swoją tęsknotę za rodziną. "Mój ojciec stara się oglądać każdy mecz. Jego marzeniem jest przyjechać na mój mecz do Monako, kiedy wojna się skończy. Widziałem ojca dwa lub trzy razy od początku wojny" - przyznał.

Marzeniem 21-latka jest powrót do ojczyzny, gdzie zakończy się wojna. "Sytuacja jest tragiczna. Chcemy, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej. Nie jestem z rodziną i nie jestem w swoim kraju. Ale na Ukrainie są ludzie, którzy są w o wiele gorszej sytuacji. Wszyscy chcemy, żeby wojna skończyła się jak najszybciej" - kontynuował.

Kliczko przyznał także, iż nigdy nie rozważał występów w reprezentacji innego kraju niż Ukraina. "Reprezentacja Ukrainy? Nigdy nie brałem pod uwagę żadnej innej drużyny. To było marzenie również dla mojej rodziny, żeby zobaczyć mnie w reprezentacji Ukrainy" - skwitował syn słynnego pięściarza.

W obecnych rozgrywkach Kliczko rozegrał pięć spotkań w seniorskiej drużynie AS Monaco. W ich trakcie spędził na parkiecie sześć minut, zdobywając średnio 2,2 punktu na mecz oraz notując asysty na poziomie średniej wynoszącej 1,6 asysty na mecz. W tym sezonie 21-latek gra głównie w młodzieżowej drużynie Monaco, gdzie średnio zdobywa 14,9 punktu, 7,3 zbiórki i 1,7 asysty, przebywając na parkiecie średnio 25 minut.