Powrót na stronę główną

Oto z kim przyjaźni się Karol Nawrocki. Zaskoczył prezydenta

Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja Karol Nawrocki spotkał się z pięściarzem Kacprem Meyną. Panowie przyjaźnią się od kilku lat. Zawodnik obdarował Prezydenta RP wyjątkowym prezentem, a ich wspólne zdjęcie robi furorę w sieci.
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Prezydent RP Karol Nawrocki jest wielkim fanem boksu. Polityk od kilku lat przyjaźni się z Kacprem Meyną,  pięściarzem oraz zawodowym mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Bilans zawodnika to 17 zwycięstw oraz jedna porażka.

Zobacz wideo Jan Firlej: "Za wcześnie spuściliśmy z tonu"

Nawrocki obdarowany wyjątkowym prezentem

26-latek wraz z żoną Darią gościli w Pałacu Prezydenckim w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Para spotkała się z Prezydentem RP, a sam pięściarz przekazał Nawrockiemu podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki, o czym poinformował w mediach społecznościowych promotor Meyny Krystian Każyszka.

"Mieliśmy dziś zaszczyt uczestniczyć w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania z Prezydentem Polski Karolem Nawrockim, aktualny mistrz Polski zawodowców w wadze ciężkiej i mistrz WBC Baltic Kacper Meyna przekazał Panu Prezydentowi podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki w Sercu Kaszub" - brzmi treść wpisu Każyszki.

 

Prezydent RP na gali boksu

Przypomnijmy, iż 25 kwietnia Karol Nawrocki gościł w hali Sokolnia w Kościerzynie na gali boksu, w której walką wieczoru był pojedynek Kacpra Meyny z Anthonym Wrightem. Polak pokonał o dziesięć lat starszego Amerykanina przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Bezpośrednio po walce Nawrocki pojawił się w ringu, by pogratulować 26-latkowi imponującego zwycięstwa, które pozwoliło mu obronić tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej. Meyna ponadto jest także posiadaczem pasa WBC Baltic.

Warto dodać, iż Karol Nawrocki w młodości próbował swoich sił w boksie. W latach 2000-2004 reprezentował barwy RKS-u Stoczniowiec, natomiast w 2004 roku wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.