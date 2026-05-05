Oto z kim przyjaźni się Karol Nawrocki. Zaskoczył prezydenta

Prezydent RP Karol Nawrocki jest wielkim fanem boksu. Polityk od kilku lat przyjaźni się z Kacprem Meyną, pięściarzem oraz zawodowym mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Bilans zawodnika to 17 zwycięstw oraz jedna porażka.

Nawrocki obdarowany wyjątkowym prezentem

26-latek wraz z żoną Darią gościli w Pałacu Prezydenckim w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Para spotkała się z Prezydentem RP, a sam pięściarz przekazał Nawrockiemu podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki, o czym poinformował w mediach społecznościowych promotor Meyny Krystian Każyszka.

"Mieliśmy dziś zaszczyt uczestniczyć w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania z Prezydentem Polski Karolem Nawrockim, aktualny mistrz Polski zawodowców w wadze ciężkiej i mistrz WBC Baltic Kacper Meyna przekazał Panu Prezydentowi podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki w Sercu Kaszub" - brzmi treść wpisu Każyszki.

Prezydent RP na gali boksu

Przypomnijmy, iż 25 kwietnia Karol Nawrocki gościł w hali Sokolnia w Kościerzynie na gali boksu, w której walką wieczoru był pojedynek Kacpra Meyny z Anthonym Wrightem. Polak pokonał o dziesięć lat starszego Amerykanina przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Bezpośrednio po walce Nawrocki pojawił się w ringu, by pogratulować 26-latkowi imponującego zwycięstwa, które pozwoliło mu obronić tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej. Meyna ponadto jest także posiadaczem pasa WBC Baltic.

Warto dodać, iż Karol Nawrocki w młodości próbował swoich sił w boksie. W latach 2000-2004 reprezentował barwy RKS-u Stoczniowiec, natomiast w 2004 roku wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.