Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem w Polsce i na całym świecie. Na arenie międzynarodowej oglądamy coraz więcej zawodników i zawodniczek, którzy próbuja swoich sił w różnych płaszczyznach. Niedawno swój debiut w amerykańskiej federacji Karate Combat - międzynarodowej lidze walk karate w formule full contact - zanotowała Julia Stasiuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilder myślał, że zabił Szpilkę. Wszyscy przeżyli chwile grozy

Kontrowersje po brutalnym nokaucie na Polce. "Rzucona na pożarcie"

Jej rywalką była Larissa Pacheco, czyli ex mistrzyni PFL (Professional Fighters League). Niestety od początku to spotkanie nie układało się po myśli polskiej zawodniczki - rywalka była aktywniejsza, wywierała presję, a Stasiuk próbowała odpowiadać i była aktywna na nogach. Niestety pod koniec pierwszej rundy brutalnie ją znokautowała.

Zaczęło się od potężnych prawych. Jednego z nich Polka odczuła tak, że aż ją zamroczyło. Kiedy próbowała się odwrócić, zaatakowała ją - jak napisał w serwisie X jeden z użytkowników: "brudnym łokciem", który trafił w tył głowy. Stasiuk upadła na skośną bandę, a Brazylijka zasypała ją serią ciosów, aż sędzia musiał zainterweniować.

Zobacz też: Sensacyjny koniec walki Polaka na gali UFC. Potworna dominacja

Serwis mma.pl pisze wprost o kontrowersjach. Dziennikarze podkreślają, że dotyczą one pracy sędziego i akcji kończącej. "Zaznaczamy jeszcze raz, że pojedynek zakończył się po uderzeniu łokciem w tył głowy" - czytamy. A jak widać na dostępnym nagraniu, Stasiuk otrzymała jeszcze kilka ciosów po tym uderzeniu.

"Nie brakuje także komentarzy, w których wprost kibice nie rozumieją tego zestawienia. Uważają, że był to tak zwany miss match, a Polka została rzucona na pożarcie" - zakończono.