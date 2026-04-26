Polak ze złotem! "Uciszył brazylijskie trybuny"

Tegoroczna edycja Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu powoli dobiega końca. Nie brakowało niespodzianek jak np. odpadnięcie Julii Szeremety w 1/8 finału. "Reprezentantka Polski była wielką faworytką, ale walka była bardzo wyrównana. Wydawało się jednak, że Szeremecie poszło lepiej. Ona sama wyglądała na bardzo zadowoloną, gdy czekała na ogłoszenie decyzji sędziowskiej. Zdziwienie nadeszło dopiero po chwili, gdy ogłoszono, że zwyciężczynią jest reprezentantka Węgier" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Polak złotym medalistą Pucharu Świata w boksie!

Jednak mimo to Biało-Czerwoni dali radę wywalczyć kilka medali. Brązowe medale zdobyli Mateusz Urban, Barbara Marcinkowska i Aneta Rygielska. Jednak to jeszcze nie było wszystko, bo Damian Durkacz i Emilia Koterska w niedzielę mierzyli się w walce o złote medale. Pięściarka pokonała w półfinale Żibek Żaraskyzy 5-0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) i o złoto zmierzy się Norweżką Sofią Sorensen.

Z kolei Durkacz rozprawił się z Makana Traore, także w stosunku 5-0 (30-26, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28). W finale zmierzył się z Kaianem Reisem z Brazylii. Reis boksował przed własną publicznością, co działało na jego korzyść.

Jednak to nie przeszkadzało Polakowi, który rozpoczął tę rywalizację bardzo dobrze. " Pierwsze starcie Durkacz wygrał 3:2, drugie - 4:1. Na dwóch kartach prowadził 20:18, na trzech był remis. Kwestia złota pozostawała wciąż otwarta. Ale Reis musiał zaatakować. Tyle że gdy chciał spychać Durkacza do lin, ten uciekał. Prowokował i trafiał. A gdy skończyli, Durkacz już wiedział, że ma złoto. I je zdobył - stosunkiem 5:0" - zrelacjonowali dziennikarze Interii.

"Damian Durkacz uciszył brazylijskie trybuny i stanął na najwyższym stopniu podium! W wielkim finale nasz reprezentant po profesorsku wypunktował faworyta gospodarzy, Kaiana Reisa. To był pokaz bokserskiego kunsztu, żelaznej dyscypliny i polskiego charakteru. Damian pokazał, że ciężka praca i determinacja prowadzą na sam szczyt światowego boksu. Polska flaga powiewa dumnie w Brazylii! Brawo Damian, brawo sztab szkoleniowy!" - napisał Polski Związek Bokserski.

Na to, co zrobił Durkacz zareagował dziennikarz TVP Sport - Piotr Jagiełło. "Damian Durkacz w finale Pucharu Świata pokonał 5:0 (!) na brazylijskim ringu Kaiana Reisa (triumfatora z ubiegłego roku). W takim stylu Durkacz sprawia wrażenie faceta nie do pokonania. To jest maestria, szanowni państwo" - stwierdził.