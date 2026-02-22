Nie żyje "Olbrzym z Rzeszowa". Był medalistą olimpijskim

Adam Sandurski był prawdziwą legendą polskich zapasów i jednym z najlepszych naszych reprezentantów w historii tej dyscypliny. Mierzący 214 centymetrów "Olbrzym z Rzeszowa" miał na koncie: brąz igrzysk olimpijskich, dwa srebra i brąz mistrzostw świata oraz srebro i pięć brązowych medali mistrzostw Europy. Wszystkie zdobył w kategorii ponad 100 kilogramów w stylu wolnym. Był także wielokronym mistrzem Polski. W trakcie kariery sportowej reprezentował barwy Stali Rzeszów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlatego Tomasiak robi znak krzyża przed skokiem. Powiedział to przed kamerą

Nie żyje Adam Sandurski. Miał 73 lata

Informację o śmierci Adama Sandurskiego przekazał w mediach społecznościowych były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Zobacz więcej: Niewiarygodny comeback Knicks i Sochana. Zdecydował ostatni rzut

- Wczoraj odszedł mój Przyjaciel… Adam Sandurski. Człowiek legenda. Najlepszy zapaśnik stulecia w historii polskich zapasów w stylu wolnym. A dla mnie po prostu Adam – dobry, serdeczny, prawdziwy. Był nie tylko wybitnym sportowcem, legendą polskich zapasów i człowiekiem wielkiego serca, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem – życzliwym, skromnym i zawsze gotowym pomagać innym. Dla wielu był autorytetem i inspiracją, dla mnie – prawdziwym Przyjacielem - napisał Supron.

Po zakończeniu kariery sportowej Adam Sandurski wyjechał do Niemiec, gdzie dożył do końca swoich dni. Interia poinformowała, że nasz legendarny zapaśnik od wielu lat zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w ostatnim czasie leżał w szpitalu w Witten. Zmarł w wieku 73 lat.