Gigantyczna sensacja w walce wieczoru KSW. Oto nowy mistrz

Sebastian Przybysz zdobył tytuł wagi koguciej KSW w styczniu 2025 r., pokonując Brazylijczyka Bruno Azevedo (jednogłośna decyzja). Później obronił pas w starciu z Wenezuelczykiem Marcello Morellim, ale nie udało mu się to w starciu z Witalijem Jakimenką na KSW 115 w Lublinie.

Sebastian Przybysz stracił pas mistrzowski KSW

Pojedynek Polaka z Ukraińcem był main eventem całej sobotniej gali. Faworytem był obrońca tytułu, jednak napotkał stanowczy opór ze strony przeciwnika, który potrafił też skutecznie zaatakować. Walka była wyrównana, o czym świadczy to, że po pełnych pięciu rundach zapadł niejednoznaczny werdykt sędziów.

Punktowali oni 49-46, 49-46, 47-48 na korzyść Jakimenki. Gdy ogłoszono jego zwycięstwo i sędzia ringowy wzniósł jego rękę w górę, nastąpił wybuch radości. Nowy mistrz utonął w objęciach członków swego zespołu, ale po chwili pokazał klasę i podszedł do siedzącego w oktagonie Przybysza i zamienił z nim kilka zdań, zapewne dziękując mu za pojedynek i pocieszając. Nagranie opublikowano na profilu Canal+Sport w serwisie X.

Witalij Jakimenko pokonał Sebastiana Przybysza i został mistrzem. Dopiero co dołączył do KSW

Sukces 29-latka jest tym większy i niespodziewany, że Ukrainiec stoczył dopiero drugą walkę w polskiej organizacji. Zadebiutował 20 września 2025 na gali KSW 110 - jego przeciwnikiem był Brazylijczyk Rogerio Bontorin, którego pokonał przez TKO w trzeciej rundzie.

Gala KSW 116 odbędzie się 14 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Tam main eventem będzie starcie Adriana Bartosińskiego z Madarsem Fleminasem o pas kategorii półśredniej.