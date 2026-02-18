Kolejna legenda wraca na ring! Zmierzy się z "Syberyjskim Rockym"

Manny "PacMan" Pacquaio to jedna z największych legend boksu. Filipińczyk rozpoczął swoją karierę w 1995 roku, a w jej trakcie święcił triumfy na całym świecie. Był mistrzem globu organizacji WBC w wadze muszej, mistrzem IBF w wadze junior piórkowej, mistrzem WBC w wadze lekkiej, mistrzem WBO w wadze półśredniej oraz mistrzem WBC w wadze lekkośredniej.
Łącznie "PacMan" wygrał aż 62 walki, a ostatni raz w ringu mierzył się w lipcu zeszłego roku. Wówczas na pełnym dystansie zremisował niejednogłośną decyzją z Mario Barriosem w starciu o tytuł WBC w wadze półśredniej. Teraz legendarny bokser po raz kolejny spróbuje swoich sił - tym razem przeciwko "Syberyjskiemu Rocky'emu".
Takim mianem określany jest Rosjanin Rusłan Prowodnikow. Pochodzący z Bieriozowa zawodnik jest byłym mistrzem świata WBO, a ostatni raz zawodowo walczył w 2016 roku. Jego rywalem był John Molina Jr, a Prowodnikow musiał pogodzić się z porażką po jednogłośnym werdykcie sędziów. W 2021 roku po raz ostatni widzieliśmy go w ringu podczas rywalizacji pokazowej z Alim Bagautinovem.
- Za każdym razem, gdy walczę, niosę ze sobą Filipiny. Wsparcie mojego kraju oraz fanów z całego świata nieustannie mnie inspiruje. Powrót do Las Vegas ma dla mnie ogromne znaczenie i cieszę się na współpracę z zespołem skupionym na stworzeniu światowej klasy widowiska dla kibiców. Wracam, aby dać im wspaniałą walkę i jestem na nią gotowy - mówi Pacquaio przed nadchodzącym pojedynkiem cytowany przez portal MMA.pl.
- Manny i Rusłan powinni byli zmierzyć się ze sobą wcześniej. Szkoda, że tak się nie stało. Zarówno Manny, jak i Rusłan należą do grona zawodników wywołujących ekscytację, są przyjaźni fanom. Nigdy się nie wycofują, nie odstępują nawet na centymetr. Manny pokazał w ostatniej walce z Barriosem, że mimo wieku wciąż jest zawodnikiem klasy światowej. Rusłan z kolei zawsze chciał zawalczyć albo z nim, albo z Floydem Mayweatherem. Teraz pojawia się okazja i jestem przekonany, że skradnie show i sprosta wyzwaniu - stwierdził z kolei Arthur Pelullo, prezes Banner Promotions cytowany przez "Fight News".
Pojedynek Manny'ego Pacquaio z Rusłanem Prowodnikowem odbędzie się w sobotę 18 kwietnia tego roku w Thomas & Mack Center w Las Vegas. To kolejny głośny powrót do świata walki - wcześniej poinformowano o nadchodzącej rywalizacji ikon kobiecego MMA - Rondy Rousey i Giny Carano.
