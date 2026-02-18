Media: Sensacyjne wieści ws. powrotu Pudzianowskiego. Weto prezydent miasta

Kolejną odsłonę słynnej freakfightowej gali zaplanowano na 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. To jeszcze wiadomość nieoficjalna: jedną z gwiazd jubileuszowej gali FAME MMA ma być Mariusz Pudzianowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza taka olimpijka. Polka już przeszła do historii

Pudzianowski w FAME MMA. Z kim ma się zmierzyć?

Ostatni raz 49-latek walczył 26 kwietnia 2025 roku podczas XTB KSW 105, także w Gliwicach. "Pudzian" jednak nie może dobrze wspominać pojedynku z Eddiem Hallem. Polak przegrał po upływie zaledwie 30 sekund. Anglik najpierw wyprowadził szereg mocnych ciosów prostymi, a następnie kontynuował swoje ataki w parterze. Sędziowie musieli błyskawicznie zakończyć walkę.

Była to 3. przegrana z rzędu Pudzianowskiego po wcześniejszych porażkach z Arturem Szpilką oraz Mamedem Chalidowem. Jednak konsekwencje tej przegranej były znacznie szersze. "Pudzian" popadł w konflikt z władzami KSW, zarzucając im m.in. brak pełnej wypłaty za walkę z Hallem. Coraz bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada więc odejście Pudzianowskiego z KSW i związanie się z organizatorami gal freak-fightowych, co padło w niedawnym odcinku podcastu "Szalony Tańcula".

Zobacz też: Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po występie Kurakowej. Oto miejsce Polski

- Rozmawiałem z Krystianem Pudzianowskim i ja tam słyszałem, że Mariusz Pudzianowski będzie się bił na najbliższej gali. Podobno wszystko już jest klepnięte. Jego rywalem miał być Natan Marcoń, ale jest pewien problem z panią prezydent Gliwic - powiedział Arkadiusz Tańcula.

Marcoń jest bardzo kontrowersyjną postacią, a prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka ma nie zgadzać się na jego obecność podczas gali FAME MMA 30: Icons.

Wcześniej w sprawie nowego kontraktu Mariusza Pudzianowskiego wypowiedział się jeden z szefów organizacji FAME MMA, Michał "Boxdel" Baron. - Mariusz jest człowiekiem, który niejednokrotnie się już spotykał w sprawie walki - przyznał w "Kanale Sportowym".