Fame MMA 29. Zobacz, kto wygrał walki. Sprawdź wyniki [FAME MMA, WYNIKI]

Cała gala Fame MMA 29 kręcić się będzie przede wszystkim wokół ośmioosobowego turnieju kickbokserskiego. Stawka jest niemała, bo jego triumfator dostanie w nagrodę tuningowany samochód Mercedes S-Class, który wart jest ok. 800 000 złotych. Ma on formułę pucharową, czyli najpierw ćwierćfinały, potem półfinały, a na koniec wielki finał, który jest jednocześnie walką wieczoru całej gali w Arenie Jaskółka w Tarnowie.

Ośmiu zawodników, jeden samochód do wygrania. Kto zawalczy?

Kto weźmie udział? Na liście uczestników znajdziemy m.in. Izu Ugonoha. Swego czasu był wielką pięściarską nadzieją w naszym kraju w wadze ciężkiej. Jego przeciwnikiem w 1/4 finału będzie Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, który dla Fame MMA stoczy już swoją piątą walkę (rekord 2-2). Do boju ruszy też były zawodnik KSW Jay Silva, który stanie w szranki z innym weteranem MMA i kickboxingu Tomaszem Sararą. Natomiast za faworyta całego turnieju uchodzi Makhmud Muradow, który jeszcze w lutym 2024 roku stoczył ostatnią walkę w organizacji UFC. W 1/4 finału będzie jednak musiał uważać na warunki fizyczne i siłę Marcina Sianosa, który może i jest znacznie słabszym zawodnikiem MMA, ale walczy w wadze ciężkiej. Muradow to na co dzień zawodnik kategorii średniej.

Turniej to jednak nie wszystko. Do akcji wróci choćby Paweł Bomba. "Scarface" na gali Fame MMA 28 w listopadzie zeszłego roku stoczył swój pierwszy pojedynek od prawie trzech lat (siedział w międzyczasie w więzieniu). Bezproblemowo rozbił w nim Marcina Najmana, a teraz spróbuje zrobić to samo Łukaszowi Pawłowskiemu. Dla "Cameraboy'a" będzie to debiut w Fame. Jak dotąd w swojej jedynej walce, także w formule K-1, pokonał Natana Marconia.

Kickboxing ogólnie będzie podczas tej gali dominującą formułą walki. W co-main evencie Dawid Załęcki spróbuje przerwać serię dwóch porażek (z Michałem Materlą i Michałem Pasternakiem). Jego rywal tym razem nie będzie mieć na imię Michał, a Bartosz. Bartosz Szachta. Panowie przez lata byli przyjaciółmi. Z Szachtą przyjaźnił się też syn Dawida, czyli Denis. Doszło jednak między nimi wszystkimi do konfliktu, który teraz przeniesie się do klatki.

Gala Fame MMA 29 rozpocznie się o godzinie 19:30 w sobotę 24 stycznia. Dostępna będzie tylko w systemie PPV, poza dwoma pierwszymi walkami, które będzie można obejrzeć za darmo na kanale Fame MMA na YouTube.

