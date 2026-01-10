PRIME MMA 15. Kto wygrał na gali w Puławach? [WYNIKI NA ŻYWO]

Federacja PRIME MMA swoją pierwszą galę zorganizowała 19 lutego 2022 w łódzkiej Atlas Arenie. Korzystając z tego, iż na rynku rosło zapotrzebowanie oglądalności tego typu wydarzeń, głównie ze względu na ich specyfikę, w ciągu niespełna czterech lat włodarze 14-krotnie organizowali tego typu wydarzenia, w których można oglądać przeróżne osobistości z wielu kategorii show-biznesu. Najbardziej rozpoznawalną twarzą federacji jest Arkadiusz Tańcula, którego nie może zabraknąć na pierwszej w 2026 roku gali.

PRIME MMA 15 będzie galą zorganizowaną po raz pierwszy w Puławach. W tamtejszej Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR fani będą świadkami mieszanki wielu formuł, począwszy od boksu i MMA, po K-1 oraz walk o pasy: mistrzowski, widowiskowy, a także medialnych konfrontacji. W karcie walk widnieje 13 pojedynków, a prawdziwym "crème de la crème" będzie starcie wieczoru w formule muay-thai, w którym o pas mistrzowski federacji zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński i Gabriel "Arab" Al-Sulwi. Walka ta ma być w ocenie organizatorów magnesem dla publiki.

Karta główna walk obejmuje także bardzo interesujące pojedynki. W puławskiej hali obejrzymy bowiem m.in. Piotra Korczarowskiego, Jacka "Murana" Murańskiego, Mariannę Schreiber oraz Jasia Kapelę. Arkadiusz Tańcula stanie w szranki z Rafałem "Takefunem" Górniakiem w formule K-1 w małych rękawicach.

PRIME MMA 15: gdzie oglądać galę? Transmisja TV, online, stream, PPV

Gdzie obejrzeć galę PRIME MMA 15? Gala będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV. Zakupu można dokonać na platformie CANAL + Online. Koszt jednorazowego dostępu do sobotniej gali wynosi 39 złotych. Ta opcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla widzów w Polsce. W przypadku za granicy możliwość wykupienia transmisji PPV istnieje tylko i wyłącznie na platformie PRIME MMA.

Początek gali PRIME MMA 15 o godzinie 20:00 w sobotę 10 stycznia.

Karta główna:

Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach

Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):