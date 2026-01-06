Wstrząsające wieści ws. śmierci Mateusza Murańskiego. "Został otruty"

Na początku lutego 2023 r. cała Polska mówiła o śmierci Mateusza Murańskiego. Zaledwie 29-letni wówczas gwiazdor freak fightów i aktor - znany z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" - został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Jak wykazała później sekcja zwłok, bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Nie było jednak jasne, co do niej doprowadziło. Ojciec zmarłego - Jacek Murański - początkowo utrzymywał, że bezdech senny. - To był wypadek ekstremalnego bezdechu. Straszny w skutkach, ale wciąż wypadek - pisał na Facebooku w marcu 2023 r. Teraz po niemal trzech latach od tamtych wydarzeń nagle zmienił zdanie.
W poniedziałek na kanale DNA Television ukazał się wywiad z Jackiem Murańskim, w którym padła szokująca teza. W pewnym momencie mężczyzna stwierdził, że do śmierci jego syna przyczyniły się osoby trzecie. - Osoba blisko związana z Patrykiem Masiakiem, współpracująca z nim - bo na razie to jest wiedza operacyjna, będąca w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Gdańsku - mogła doprowadzić moje dziecko do śmierci poprzez otrucie - powiedział wprost.
- Ja przez lata wiele rzeczy wiedziałem, ale nie mogłem wszystkiego ujawnić. Śledztwo prowadzone jest od 2025 r. od marca przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. W tej chwili wyszły nowe okoliczności dotyczące bezpośrednio przyczynienia się do śmierci mojego syna. Wiele wskazuje na to, że mój syn został otruty przez osobę, której ufał, a która to jest współpracownikiem Patryka Masiaka - dodał.
Wspomniany przez Murańskiego Patryk Masiak, znany również jako "Wielki Bu", w przeszłości także uczestniczył w galach freak fightowych. Miał też trenować boks z obecnym prezydentem Polski Karolem Nawrockim. W 2017 r. został aresztowany i skazany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. W więzieniu spędził dwa lata. We wrześniu zeszłego roku został zatrzymany w Hamburgu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków. Do Polski trafił na początku listopada, po tym jak niemiecki sąd wydał zgodę na jego ekstradycję.
Jak na razie prokuratura w żaden sposób nie potwierdziła prawdziwości słów Jacka Murańskiego. Na poznanie przyczyny śmierci jego syna zapewne przyjdzie nam poczekać do końca śledztwa.