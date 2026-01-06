Fury nie ma złudzeń. Z tym rywalem Usyk jest bez szans. "Pokona wszystkich"

18 maja i 21 grudnia 2024 roku - to wtedy Ołeksandr Usyk walczył z Tysonem Fury'm. Do pierwszego z pojedynków panowie podchodzili z mianem niepokonanych. Po ostatnim z nich takie miano utrzymał tylko Ukrainiec. Dwukrotnie pokonał Brytyjczyka, dwukrotnie przez decyzję sędziów. Za pierwszym razem była ona niejednogłośna, a za drugim Usyk wygrał już na wszystkich kartach.

Tyson Fury mówi wprost. Z nim Ołeksandr Usyk nie powinien walczyć

Od tego czasu Fury nie pojawił się w ringu, a Usyk owszem. W lipcu ubiegłego roku triumfował w piątej rundzie z Danielem Dubois. - Myślę, że czekają mnie jeszcze dwie, trzy walki - mówił ostatnio. Jedną z nich ma być pojedynek z Deontay'em Wilderem. Kto wie, do starcia może dojść już w najbliższych miesiącach. A z kim później mógłby zmierzyć się Ukrainiec?

Tyson Fury rozwiał wątpliwości, z kim Usyk nie powinien stawać w ringu. Dał dobrą radę rywalowi. Odradził mu ewentualnej walki z Mosesem Itaumą. To 21-latek, który podbija świat boksu. Na koncie ma już 13 triumfów, z czego aż 11 przed czasem. Tak pokonał m.in. dwóch Polaków: Mariusza Wacha i Michała Boloza. Ani razu nie schodził z ringu pokonany. - Moje zdanie jest zdaniem gościa, który tam był i zdobył wszystkie pasy. Boks to gra dla młodych. On nie czeka na nikogo. Moses pokona wszystkich starych facetów - Usyka, Joshuę. Stary Usyk nie powinien z nim zadzierać - podkreślał Fury, cytowany przez fight.24tv.ua.

Carl Froch ma inne zdanie ws. walki Usyk - Itauma

Fury zasugerował więc, że jego młodszy rodak mógłby zdecydowanie pokonać Usyka. Inne zdanie w sprawie ma Carl Froch, który w przeszłości posiadał pasy federacji WBC, WBA oraz IBF. - Nie można pospieszać Itaumy. Nie dawałbym mu jeszcze walki przeciwko Usykowi. To jest weteran. Ma na swoim koncie setki walk - zarówno amatorskich, jak i zawodowych. Zdobył mnóstwo tytułów. Taki pojedynek mógłby skończyć się dla Itaumy bardzo tragicznie - mówił, sugerując, że pojedynek Usyka z Itaumą wcale nie musiałby zakończyć się zwycięstwem tego drugiego pięściarza.

Kolejnym rywalem Itaumy będzie Jermaine Franklin. Walkę zaplanowano na 24 stycznia 2026 roku. Na ponowne wejście Ukraińca do ringu będziemy musieli poczekać dłużej. Jak na razie nie ma zakontraktowanej żadnej walki, ale media spodziewają się, że zmierzy się z Wilderem jeszcze w pierwszym półroczu 2026.