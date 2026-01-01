Między Najmanem i Świerczewskim w przeszłości nieraz dochodziło do tarć. Były piłkarz m.in. Saint-Etienne i Olympique Marsylii wielokrotnie wyśmiewał Najmana publicznie, podważając jego umiejętności w sportach walki oraz nazywając go m.in. chamem. "Cesarz" freak fightów nie pozostawał mu dłużny. Już w 2019 roku w rozmowie ze Sport.pl twierdził, że rozwaliłby "Świra" w 15-20 sekund, gdyby mieli się zmierzyć. Świerczewski wyzywał go nawet do pojedynku już w 2020 roku, ale słowa te nigdy nie przekuły się w czyn.

Świerczewski i Najman skoczyli sobie do gardeł

Dziennikarze Kanału Sportowego postanowili podgrzać atmosferę i zaprosili obu panów do sylwestrowego programu na YouTube. Efekt osiągnęli, bo Najman ze Świerczewskim nie potrafili za długo wytrzymać w spokoju. Dość szybko przeszli do bardzo burzliwej dyskusji, a były reprezentant Polski w piłce nożnej postanowił sprowokować Najmana, ponownie wyzywając go do walki na dowolnych warunkach. Mimo że "Cesarz" jest już na sportowej emeryturze.

- Będziesz mi tu pisał w Internecie, że Świerczewski to i tamto. To powiedz mi tu teraz, ja cię wysłucham. Jeżeli masz ochotę i chciałbyś ze mną treningowo, na normalnie w jakichś w freakach zawalczyć, przyjmuję tę walkę w każdej postaci. (...) Boisz się? Przecież jesteś taki mądry, silny. Rozwalisz mnie - mówił Świerczewski. - Dla mnie nie umiesz się bić. Ganiałeś jakichś przypadkowych ludzi po boisku z partyzanta i ci się tylko wydaje, że umiesz się bić - odparł Najman.

Najman wróci z emerytury?

- Nie umiem się bić. Bo jak chodzę na treningi z chłopakami, którzy naprawdę potrafią walczyć, to ja wiem, że nie umiem. Jednak uważam, że moje umiejętności będą na tyle dobre, że ja potrafię ciebie pokonać - stwierdził Świerczewski. - Tak uważasz? - zapytał Najman. - Tak uważam. Jeśli chcesz to sprawdzić, wyznaczaj termin, dzień. Nie musisz za mną ganiać jak za Krzyśkiem Stanowskim. Ja jestem zawsze - odpowiedział były piłkarz.- Walka z tobą dla mnie nie ma żadnego sensu medialnego. Dzisiaj jesteś kilka poziomów niżej. Gdybyś był Adamkiem, wziąłbym tę walkę od razu i wróciłbym z emerytury. Dopóki nie podniesiesz na mnie ręki, to ci nic nie grozi - stwierdził "Cesarz".

Były piłkarz nie przejął się lekceważeniem ze strony potencjalnego rywala i sam zaczął otwarcie z niego kpić. - Ja jestem kulturalnym człowiekiem. Ja nie obrażam ani żon, ani dzieci. Mówię ci tylko, nie startuj do sportowców, bo ty sportowcem nie byłeś. A mówisz do Gortata, do Adamka. Przecież on był mistrzem świata - stwierdził Świerczewski. - A wiesz, do kogo ty mówisz? Do mistrza Europy - skontrował Najman (w 2016 roku zdobył pas mało prestiżowej polskiej organizacji WKU przyp. red.). - Ale Marcin twoje mistrzostwo Europy jest zupełnie nieadekwatne do ich umiejętności - podsumował Świerczewski.