Znamy przyczynę wypadku Joshuy. Policja oficjalnie to potwierdziła

W miniony poniedziałek legendarny pięściarz Anthony Joshua brał udział w dramatycznym wypadku i cudem uniknął śmierci. Był pasażerem SUV-a marki Lexus, który zderzył się ze stojącą ciężarówką na głównej autostradzie w stanie Ogun, niedaleko Lagos. Zginęły dwie osoby. "Autostrada Lagos-Ibadan uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Nigerii. W tym okresie roku panuje na niej szczególnie duży ruch, ponieważ wielu Nigeryjczyków mieszkających za granicą przyjeżdża tu na święta" - pisze serwis BBC.

Nowe informacje nt. wypadku z udziałem Joshuy

36-latek odniósł drobne obrażenia, ale i tak trafił na obserwację do szpitala. "Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Nigerii informuje, że podejrzewa się, iż uczestniczący w zdarzeniu lexus poruszał się 'poza dopuszczalną prędkością'. Poinformowano, że (kierowca - red.) stracił panowanie nad pojazdem podczas 'manewru wyprzedzania' i uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę" - informowano chwilę po zdarzeniu.

Teraz pojawiły się nowe informacje nt. przyczyn tego wypadku. Dziennikarze BBC piszą, że "na skutek nadmiernej prędkości doszło do pęknięcia opony", a następnie kierowca "stracił panowanie nad pojazdem".

"Babatunde Akinbiyi, komendant nigeryjskiej policji ruchu drogowego, poinformował, że wstępne dochodzenie wykazało, że Lexus stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak na skutek nadmiernej prędkości pękła opona" - czytamy w serwisie klix.ba.

"Joshua i kierowca przeżyli, ponieważ siedzieli po lewej stronie pojazdu. Brytyjski bokser doznał lekkich obrażeń i został natychmiast przewieziony do placówki medycznej w Lagos, gdzie pozostanie jeszcze kilka dni" - dodano.

Anthony Joshua jest byłym mistrzem świata wagi ciężkiej (IBF, IBO, WBO, superczempion WBA), z 33 zawodowych walk 29 wygrał i cztery przegrał. Zdobył olimpijskie złoto w Londynie w wadze superciężkiej.