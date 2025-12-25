Artur Szpilka naprawdę to zrobił! Absolutny hit

Dla Szpilki grudniowa walka z Martinkiem była niezwykle ważna. Były pięściarz dostał szansę udowodnienia, że rywale "naturalnie" wywodzący się z MMA nie robią już na nim wrażenia, a on może z nimi konkurować. Polak egzamin zdał. Po twardym i krwawym boju pokonał Czecha przez TKO w II rundzie, gwarantując sobie tym samym wesołe Święta Bożego Narodzenia oraz okazję do wyzwania do walki Arkadiusza Wrzoska, który w maju zeszłego roku upokorzył go i rozbił w 14 sekund.
Czy Św. Mikołaj załatwi Szpilce wymarzony rewanż z Wrzoskiem? Tego nie wiemy, jednak po wiktorii z Martinkiem były pięściarz ma w świątecznym okresie doskonały humor. Dowód otrzymaliśmy w Wigilię. Polak za pośrednictwem Instagrama złożył swoim fanom życzenia świąteczne. Pokazał przy tej okazji spory dystans do siebie, bo użył do tego słynnego filmiku, którego sam jest głównym bohaterem.
Nagranie pochodzi z 2011 roku. Szpilka zaprezentował wówczas światu swoje wykonanie słynnej angielskiej piosenki "We wish you a Merry Christmas". Przekręcił wówczas jednak słowa i zamiast "Merry" (z ang. "szczęśliwy") zaśpiewał "very" (z ang. "bardzo"). Wideo zdobyło dużą popularność w sieci i do dziś jest jednym z najpopularniejszych nagrań z udziałem obecnego zawodnika KSW. Szpilka wie o tym doskonale, co sam podkreślił w opisie. - Wesołych świąt kochani To już klasyk jak Kewin sam w domu - stwierdził Szpilka.
Życzenia ewidentnie spodobały się kibicom. "Nieśmiertelne życzenia!", "Uwielbiam! Wesołych Świąt", "To już będzie świąteczna tradycja" - czytamy w komentarzach. Oficjalne konto KSW stwierdziło nawet, że "nie ma Świąt bez tego wideo". Zaś freakfighter Michał Cichy napisał "Klasyczkiem trzeba w te święta! Very, very Christmas Arturo".