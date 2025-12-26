"The Rock" ujawnia po latach. "Straciłem 15 przyjaciół"

Dwayne "The Rock" Johnson to postać szeroko znana w świecie sportu, filmu i muzyki. "The Rock" występował jako futbolista czy wrestler - w wrestlingu zdobył osiem tytułów mistrza WWE i wygrał Royal Rumble w 2000 r. - a także spełniał się jako aktor czy raper. "The Rock" brał udział w takich filmach, jak "Szybcy i wściekli", "Jumanji: następny poziom", "Rampage: Dzika furia", "Herkules" czy "W pogoni za zemstą".
"The Rock" ujawnił w rozmowie z dziennikiem "Variety" przy okazji premiery filmu "Smashing Machine", (która miała miejsce 3 października br. - red.) że w ciągu ostatnich 20 lat stracił 15 przyjaciół przez depresję lub walkę z uzależnieniami.
- W ciągu ostatnich dwóch dekad straciłem 15 przyjaciół z powodu uzależnień i samobójstw. Po prostu nie potrafili poradzić sobie z presją. W pewnym sensie ten film jest też listem miłosnym do mężczyzn i kobiet, którzy walczyli i tych, którzy przeszli na drugą stronę. I do tych, którym się to nie udało. Ten film stał się czymś więcej - powiedział.
"Smashing Machine" to film, w którym "The Rock" wciela się w rolę Marka Kerra, byłego zawodnika MMA. Jego filmową partnerką jest Emily Blunt.
Głównym celem bohatera jest zdobycie trofeum podczas zawodów w Japonii. "Mark Kerr jest sensacją MMA. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę" - czytamy na stronie filmweb.pl.
Warto dodać, że pod koniec 2024 r. "The Rock" ponownie pojawił się w ringu WWE - wcześniej nie było go w tym miejscu przez jedenaście lat. Przy tej okazji "The Rock" trenował też do roli w filmie "Smashing Machine".