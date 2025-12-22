Prawdziwa bomba w FAME MMA. Zakontraktowali mistrza świata!

24 stycznia w Tarnowie odbędzie się 29. gala FAME MMA. Wówczas ośmiu zawodników zawalczy w turnieju S-Class Tournament. Stawką będzie Mercedesa S-Class w pakiecie Brabus o wartości 800 tysięcy złotych. W poniedziałek federacja ogłosiła trzeciego uczestnika batalii o luksusowy samochód i niektórzy mogą być zaskoczeni.

Ugonoh znów w akcji. W przeszłości miał sukcesy w kick-boxingu

W FAME MMA zawalczy Izu Ugonoh. To mistrz świata i Europy w kick-boxingu w formule K1 Rules do 91 kg. Po pierwszy z sukcesów sięgnął w 2009 roku w Villach, a mistrzostwo Starego Kontynentu zdobył rok później w Baku. Później rozpoczął karierę bokserską.

Na zawodowych ringach potrafił pokazywać się z bardzo dobrej strony. Ostatecznie stoczył 20 walk, z czego wygrał 18 (15 przez KO). Dwa razy schodził z ringu pokonany. Następnie porzucił boks na rzecz MMA. Dołączył do federacji KSW, a sporo kibiców wiązało z nim duże oczekiwania. Występy w KSW okazały się jednak klapą.

Co prawda w debiucie - na gali KSW 54 - pokonał Quentina Domingosa, ale później przegrał oba starcia z Markiem Samociukiem. Teraz Ugonoh pokazuje, że nie zapomniał o sporcie.

Mocna stawka turnieju w FAME MMA

"Izu Ugonoh w S-CLASS TOURNAMENT na FAME 29! Utytułowany kickbokser i pięściarz, posiadacz pasów WBO i WBA - kolejnym uczestnikiem wielkiego turnieju FAME o Mercedesa S-Class" - czytamy w oficjalnym komunikacie. "Święta w tym roku przyszły wcześniej, ale to nie koniec niespodzianek" - dodano.

Przed Ugonohem udział w gali, która odbędzie się w Tarnowie, potwierdziły dwa inne znane nazwiska ze świata sportów walki. To mistrz Gromdy Mateusz "Don Diego" Kubiszyn i były zawodnik UFC Makhmud Muradov. Jako że organizatorzy zapowiadają kolejne niespodzianki, to najpewniej kolejne mocne postacie dołączą do obsady imprezy.