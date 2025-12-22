Oficjalnie: TVP podpisała kontrakt! Największy konkurent Polaków w Europie

"Super gala. Oddała mocno ta karta. 9.5/10 jak dla mnie", "Może i jest presja co roku na grudniowej gali KSW, ale KSW z roku na rok pokazuje, że presja wcale nie przeszkadza im, żeby dowozić to na najwyższym poziomie", "Srogie było to wydarzenie, bardzo mocne zamknięcie roku. Daję tej gali KSW113 9/10. Kilka słabszych momentów (rund) było, ale ogólnie świetne widowisko", "Świetne zamknięcie roku dla KSW. Jak dla mnie event 9/10" - tak po sobotniej gali w Łodzi pisali fani i eksperci MMA w Polsce. Dostarczyła bowiem mnóstwa emocji, widowiskowych akcji i praktycznie żadna z walk nie zawiodła. Niewątpliwie to znakomita wiadomość dla promocji KSW. Teraz pojawiły się ważne informacje dla tej polskiej federacji. Konkurent, największy w Europie, wchodzi na polski rynek i rozpycha się łokciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Walczył z Usykiem, był mistrzem świata. "Przedstawiano mnie jak mięso armatnie"

Oktagon MMA wkracza do Polski. Dogadał się z TVP Sport ws. transmisji

Już kilka tygodni temu czesko-słowacka organizacja Oktagon MMA ogłosiła, że wchodzi na polski rynek i zorganizuje pierwszą galę w Polsce. To można było uznać za cios w KSW. Chwilę później jednak nadszedł kolejny. W szeregi Oktagon MMA wkracza bowiem Michał Materla, legenda KSW. Ba, nie tak dawno jeden ze współwłaścicieli Martin Lewandowski ujawnił, że chciano zorganizować 41-latkowi walkę pożegnalną, na co planowano przeznaczyć spore pieniądze. Materla wybrał jednak inaczej.

Teraz pojawiły się nowe wieści w sprawie Oktagon MMA. Adrian Szymański ujawnił na X, że prawa do pokazywania gal czesko-słowackiej organizacji w Polsce będzie miało TVP Sport. Informacja ta miała zostać potwierdzona przez samego nadawcę. Pierwszy event pokażą już 28 grudnia. Tego dnia odbędzie się Oktagon 81 w O2 Arenie w Pradze.

Zobacz też: Festiwal zniszczenia w walce wieczoru KSW 113! Polak rozbił rosyjskiego Niemca.

Przed nami debiut czesko-słowackiej organizacji w kraju nad Wisłą

A kiedy odbędzie się gala tej organizacji w Polsce? Ustalono, że będzie to 11 kwietnia. Miejsce? Szczecin. Wtedy to w klatce po raz pierwszy w tej federacji pojawi się Materla. - Dałem się poznać kibicom, że jestem nieustępliwy i zawsze od pierwszej sekundy idę do przodu. Tak samo będzie tym razem - zapowiadał.