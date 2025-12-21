Nagle gruchnęły wieści ws. Pudzianowskiego. To koniec

Mariusz Pudzianowski pierwszy raz poinformował o współpracy z Arbi Shamaevem w 2014 roku. Jak wynika z archiwalnego wpisu, wspólne treningi rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. - To ten chłopak zajmuje się moim parterem w MMA od 1,5 roku Arbi Shamaev i jak widać skutkuje - napisał w 2014 roku na Facebooku Mariusz Pudzianowski.

Jasna deklaracja. Shamaev nie jest już trenerem Pudzianowskiego

Wiemy już, że współpraca Arbiego Shamaeva z Mariuszem Pudzianowskim dobiegła końca. Trener był gościem programu "InTheCagePL", w serwisie Youtube. Poruszono liczne tematy związane ze środowiskiem mieszanych sztuk walki. Najwięcej emocji wywołało jednak pytanie o Mariusza Pudzianowskiego.

Trener Shamaev w jasny sposób zadeklarował, że nie współpracuje już z legendarnym strongmanem.

- To definitywny koniec współpracy - powiedział w trakcie programu Shamaev.

Pudzianowskiemu zarzuca się brak profesjonalizmu. Ma walczyć tylko dla pieniędzy

Coraz więcej mówi się o niespecjalnym zaangażowaniu w przygotowania do walk u Mariusza Pudzianowskiego. Słynny sportowiec ma zwracać uwagę głównie na czynnik finansowy. Ostatnio mówił o tym współzałożyciel KSW Maciej Kawulski. Były szkoleniowiec Pudzianowskiego w wymowny sposób odniósł się do słów włodarza.

- Zostawię to dla siebie - wymownie stwierdził Shamaev.

Kariera w sportach walki Pudzianowskiego zmierza w złym kierunku

Brak trenera to nie jedyny problem Pudzianowskiego. Doświadczony zawodnik nie wygrał od 3,5 roku. Na gali KSW 105 w fatalnym stylu przegrał z Eddiem Hallem. Do tego Pudzianowski wpadł w konflikt z KSW. Problemem stały się pieniądze, zawodnik twierdzi, że federacja zalega mu milionowe kwoty.