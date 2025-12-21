Powrót na stronę główną

Nagle gruchnęły wieści ws. Pudzianowskiego. To koniec

Trener Arbi Shamaev nie będzie dłużej prowadzić Mariusza Pudzianowskiego. Szkoleniowiec współpracował ze słynnym sportowcem przez długie lata. Wiemy już, że współpraca dobiegła końca, wszelkie wątpliwości rozwiał sam trener.
Mariusz Pudzianowski na KSW 105
K. Smajek

Mariusz Pudzianowski pierwszy raz poinformował o współpracy z Arbi Shamaevem w 2014 roku. Jak wynika z archiwalnego wpisu, wspólne treningi rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. - To ten chłopak zajmuje się moim parterem w MMA od 1,5 roku Arbi Shamaev i jak widać skutkuje - napisał w 2014 roku na Facebooku Mariusz Pudzianowski. 

Zobacz wideo Szef KSW ostrzega: Pudzianowski tylko na tym straci

Jasna deklaracja. Shamaev nie jest już trenerem Pudzianowskiego 

Wiemy już, że współpraca Arbiego Shamaeva z Mariuszem Pudzianowskim dobiegła końca. Trener był gościem programu "InTheCagePL", w serwisie Youtube. Poruszono liczne tematy związane ze środowiskiem mieszanych sztuk walki. Najwięcej emocji wywołało jednak pytanie o Mariusza Pudzianowskiego. 

Trener Shamaev w jasny sposób zadeklarował, że nie współpracuje już z legendarnym strongmanem. 

- To definitywny koniec współpracy - powiedział w trakcie programu Shamaev. 

Zobacz też: Festiwal zniszczenia w walce wieczoru KSW 113! Polak rozbił rosyjskiego Niemca

Pudzianowskiemu zarzuca się brak profesjonalizmu. Ma walczyć tylko dla pieniędzy 

Coraz więcej mówi się o niespecjalnym zaangażowaniu w przygotowania do walk u Mariusza Pudzianowskiego. Słynny sportowiec ma zwracać uwagę głównie na czynnik finansowy. Ostatnio mówił o tym współzałożyciel KSW Maciej Kawulski. Były szkoleniowiec Pudzianowskiego w wymowny sposób odniósł się do słów włodarza. 

- Zostawię to dla siebie - wymownie stwierdził Shamaev. 

Kariera w sportach walki Pudzianowskiego zmierza w złym kierunku 

Brak trenera to nie jedyny problem Pudzianowskiego. Doświadczony zawodnik nie wygrał od 3,5 roku. Na gali KSW 105 w fatalnym stylu przegrał z Eddiem Hallem. Do tego Pudzianowski wpadł w konflikt z KSW. Problemem stały się pieniądze, zawodnik twierdzi, że federacja zalega mu milionowe kwoty. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich