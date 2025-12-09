Następny rywal Usyka naprawdę to zrobi. Nie mogą uwierzyć. "Haniebny czyn"

- Wiesz, dlaczego chcę walczyć z Wilderem? Bo to bardzo znany zawodnik. Przez ostatnie 10-15 lat utrzymywał się na szczycie i był jednym z najgroźniejszych przeciwników - tak Ołeksandr Usyk skomentował decyzję o wyzwaniu na pojedynek Deontay'a Wildera. Do tej walki może dojść już w 2026 roku. - Wilder to wielkie nazwisko, jeden z najgroźniejszych bokserów swojego pokolenia, którego można dodać do dorobku Oleksandra. Pokonanie takiego człowieka wzmacnia dziedzictwo Usyka i zamyka kolejny ważny rozdział w historii wagi ciężkiej - podkreślał Sergiej Łapin, trener Ukraińca. I choć do potencjalnego pojedynku zostało najpewniej sporo czasu - nie ustalono jeszcze konkretnej daty - to za naszą wschodnią granicą już teraz wiele mówi się o "The Bronze Bomber". I to niezbyt pozytywnie. Powód?

Ukraina oburzona tym, co planuje zrobić Deontay Wilder

Kilka dni temu okazało się, że wkrótce Wilder wybierze się do Dubaju. Tam zostaną rozegrane finały mistrzostw świata IBA. Poinformowała o tym sama organizacja bokserska na Instagramie. Amerykanin będzie m.in. obecny obok ringu w trakcie pojedynku Kubrata Pulewa z Muratem Gasijewem. Ten wyjazd jest bardzo kontrowersyjny, bo na czele IBA zasiada Umar Kremlow, poplecznik Władimira Putina.

Dlatego też w Ukrainie, która toczy wojnę z Rosją, mocno zawrzało. "Wilder dopuścił się haniebnego czynu przed walką z Usykiem" - pisał portal sport.ua. Nie tylko ta redakcja ganiła Amerykanina. "Wilder weźmie udział w turnieju IBA, na czele którego stanie skandaliczny Rosjanin - haniebny czyn przyszłego przeciwnika Usyka", "Przyszły przeciwnik Usyka weźmie udział w turniejach prorosyjskiej federacji, którą rządzi putinowski Kremlow" - to dwa tytuły z pierwszych stron football24.ua i sport.nv.ua.

Świat czeka na starcie Usyka z Wilderem

Deontay Wilder lata świetności ma już raczej za sobą. Prezentował się naprawdę dobrze i był niepokonany do czasu... drugiej walki z Tysonem Fury'm. W pierwszej padł remis. W rewanżu Amerykanin poległ już w siódmej rundzie, tracąc wiele zdrowia, a także pas. Ostatecznie obserwowaliśmy trylogię, bo doszło do trzeciego pojedynku. Wilder chciał się odgryźć rywalowi, ale znów musiał uznać jego wyższość, tym razem w przedostatniej rundzie. Od tego czasu jego kariera mocno wyhamowała i się posypała. Stoczył kolejne cztery walki, ale tylko dwie wygrał.

Nie ulega więc wątpliwości, że faworytem starcia Usyk - Wilder będzie Ukrainiec. W końcu jest niepokonanym i niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Potencjalny pojedynek budzi spore emocje, ale z pewnością nie takie, jakie wywoływałby w sytuacji, gdyby Wilder wciąż był w formie z 2020 roku.