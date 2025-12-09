Polak przyłapany na dopingu. To wicemistrz świata

Łukasz Olech to utalentowany zawodnik i srebrny medalista mistrzostw świat w amatorskim MMA z 2023 roku. Na swoim koncie ma walki FEN oraz na gali Brave. 24 listopada ws. Polaka wydano zaskakujący komunikat.

Jest decyzja ws. polskiego wicemistrza. "Program antydopingowy"

"Międzynarodowa Agencja Testów (ITA), prowadząca niezależny program antydopingowy dla Globalnego Stowarzyszenia Mieszanych Sztuk Walki (GAMMA), potwierdza, że powiadomiła polskiego zawodnika mieszanych sztuk walki Łukasza Olecha o niekorzystnym wyniku analizy (AAF) na obecność testosteronu egzogennego" - czytamy w komunikacie.

ITA zaznaczyła, że próbka pobrana została 22 czerwca tego roku podczas mistrzostw świata 2025 w Sao Polu. Zakazaną substancją wykrytą w organizmie Polaka okazał się testosteron egzogenny. WADA zabroniła go jako sterydu anaboliczno-androgennego.

Nie można go stosować zarówno podczas zawodów, jak i poza nimi. Wpływa na wzrost mięśni, zwiększa siłę, moc i szybkość.

Jak wyglądają dalsze kroki w sprawie Olecha? "Zawodnik został poinformowany o sprawie i ma prawo zażądać analizy próbki B. Jeśli zlecona zostanie analiza próbki B, która potwierdzi wynik próbki A, sprawa zostanie uznana za potwierdzone naruszenie przepisów antydopingowych. Jeśli analiza próbki B nie zostanie zlecona, sprawa również zostanie rozpatrzona jako potwierdzone naruszenie przepisów antydopingowych. Zawodnik będzie miał możliwość przedstawienia wyjaśnień dotyczących wyniku" - czytamy w wyjaśnieniu ITA.

Organizacja przypomniała, że zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym na Polaka nałożona została obowiązkowa kara tymczasowego zawieszenia.