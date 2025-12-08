"Wielkie wieści, wielka walka". Niepokonany Polak rusza na podbój UFC!

Iwo Baraniewski w rewelacyjnym stylu przywitał się z największą federacją MMA na świecie. Walka z Turkiem Ibo Aslanem to było 89 sekund bijatyki w najczystszym wydaniu. Mnóstwo wymian ciosów, zero kalkulacji i efektowne zwycięstwo Polaka - działo się! Dywizja półciężka UFC zyskała bardzo poważnego zawodnika.

"Jak nasz reprezentant wypalił prawym prosto w szczękę Turka, ten padł na deski, a Iwo doskoczył do niego i dobijał, póki sędzia nie powiedział stop! Polskie zwycięstwo na gali UFC 323 w niespełna 1,5 minuty i wspaniałe przywitanie Iwo Baraniewskiego (7-0) z organizacją UFC!" - tak debiutancką walkę 27-latka opisał Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl

Legenda docenia Baraniewskiego

Polak kontrakt w UFC wywalczył sobie poprzez udział w Dana White's Contender Series. Program ma na celu wyłonienie nowych gwiazd mieszanych sztuk walki. Baraniewski zawalczył z Brazylijczykiem Mahamedem Alym i już po 20 sekundach mógł cieszyć się z wygranej po nokaucie.

Debiutancki pojedynek w amerykańskiej federacji przyniósł wiele zachwytów. Komentujący tę walkę były mistrz UFC Daniel Cormier stwierdził, że żadna obejrzana do tej pory walka MMA nie przyniosła mu tyle uciechy. Iwo Baraniewski otrzymał zresztą nagrodę za najlepszy występ wieczoru.

UFC zachwycone Polakiem!

Wielu ekspertów podzielało zachwyty nad postawą Polaka. Tymczasem Artur Gwóźdź, menedżer Baraniewskiego, już zapowiada dalsze ruchy w karierze 28-latka. "Mogę wam powiedzieć, że są nim zachwyceni i niedługo big news, big fight, big money" - napisał na Twitterze.

Wszystko wskazuje więc na to, że kolejna walka Baraniewskiego będzie miała zdecydowanie większą stawkę. Tak efektowny debiut sprawił, że za kulisami już szykowane są bardzo atrakcyjne pojedynki. A jeżeli Polak zaprezentuje się równie dobrze, co podczas gali UFC 323, to może stać się prawdziwą gwiazdą wagi półciężkiej.

Iwo Baraniewski swoją karierę w sportach walki rozpoczął w judo. W 2028 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata. Swój pierwszy pojedynek w MMA stoczył we wrześniu 2023 roku na gali Babilon 39, pokonując Kamila Bartosińskiego. Do tej pory siedmiokrotnie wchodził na ring i każdą walkę wygrywał w pierwszej rundzie.