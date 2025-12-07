Powrót na stronę główną
Koszmarna kontuzja w UFC. Sędzia tylko spojrzał i od razu przerwał walkę
Kibice ostrzyli sobie zęby na pojedynek o pas mistrzowski UFC w wadze muszej. Niestety walka zakończyła się bardzo szybko, bo poważnej kontuzji doznał dotychczasowy czempion Alexandre Pantoja (30-6).
Alexandre Pantoja doznał poważnej kontuzji
Nowym mistrzem UFC w wadze muszej został Joshua Van (16-2). To pierwszy zawodnik w historii rodem z Myanmaru, który sięgnął po pas mistrzowski w tej prestiżowej organizacji. Walka trwała niezwykle krótko. Ci, którzy liczyli na wielkie emocje, musieli obejść się smakiem.

Pantoja ze straszną kontuzją. Boli od samego patrzenia

W początkowej fazie pojedynku Brazylijczyk wyprowadził wysokie kopnięcie. Rywal je zneutralizował, więc ustępujący mistrz UFC robił wszystko, by bezpiecznie opaść na matę, podpierając się rękami. Jedna z nich wygięła się w nienaturalny sposób.

Na twarzy Pantoji pojawił się grymas bólu. 35-latek usiadł na macie i dał do zrozumienia, że złamał rękę i dalszej walki nie będzie. Sędzia nie mógł podjąć innej decyzji, więc przerwał pojedynek. Van odniósł 16. zwycięstwo w karierze. Pantoja z kolei bronił mistrzowskiego pasa po raz piąty. Stracił panowanie w kategorii muszej w bolesny sposób.

Świetne pojedynki z udziałem Polaków w UFC

Podczas gali UFC 323 prawdziwe show dali polscy wojownicy. Jan Błachowicz zremisował z Bogdanem Guskovem. Były mistrz UFC w wadze półciężkiej pokazał wielki charakter. Jeszcze po drugiej rundzie niewiele wskazywało na to, że 42-latek wyciągnie pozytywny rezultat.

Bohaterem wieczoru został jednak debiutant Iwo Baraniewski. Stoczył kapitalną walkę z Ibo Aslanem i odniósł siódme zwycięstwo w karierze. Rywalizacja trwała niecałe półtorej minuty, a Baraniewski potwierdził, iż drzemią w nim ogromne możliwości.

Po wymianie ciosów Polak zaprezentował dynamit w ręce, posyłając rywala na matę prawym prostym. Później dokonał dzieła zniszczenia i zasłużenie otrzymał bonus za walkę wieczoru.

