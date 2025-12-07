Iwo Baraniewski potrafi niezwykle szybko kończyć rywali. Dotychczas jego najdłuższa walka trwała 3 minuty i 54 sekundy. Przed debiutem w UFC zawodnik wagi półciężkiej stoczył sześć pojedynków i wszystkie wygrał. W rywalizacji z Ibo Aslanem mimo wszystko nie można go było stawiać w roli faworyta. Turek ma już doświadczenie w UFC, poza tym ma czym zgasić światło przeciwnikowi.

Baraniewski pobudził publiczność. "Nigdy nie zapomnimy"

Otrzymaliśmy nieziemską walkę, która trwała 89 sekund, ale miała mnóstwo zwrotów akcji. Obserwowaliśmy niesamowite wymiany ciosów. Wydawało się, że Polak jest bardziej zmęczony, lecz po serii uderzeń Aslana Baraniewski wypalił prawym prosto w jego szczękę. Następnie rzucił się na przeciwnika, kończąc go kolejnymi ciosami. Komentatorzy przecierali oczy ze zdumienia, a sędzia był zmuszony przerwać pojedynek.

Stało się jasne, że Baraniewski szybko zaskarbił sobie sympatię nie tylko fanów UFC, ale także ekspertów w dziedzinie sportów walki. Przyjrzyjmy się komentarzom, jakie pojawiły się po show Polaka.

"Iwo Baraniewski dał nam walkę, której nigdy nie zapomnimy" - czytamy na oficjalnym profilu UFC.

"Iwo Baraniewski, co to była za walka" - skomentował Michał Oleksiejczuk.

"Niektóre całe gale nie mają tylu zwrotów akcji, co te 90 sekund walki Baraniewski-Aslan. Kosmos. Brawo, Iwo!" - napisał Mateusz Orłowski, dziennikarz m.in. Flashscore i Radio Gol.

"Iwo Baraniewski opuszcza oktagon po pamiętnym debiucie. Wypisz jego bonus już teraz" - czytamy na profilu MMAJunkie.

"Ibo Aslan vs Iwo Baraniewski - to była chyba najbardziej szalona minuta walki, jaką kiedykolwiek widziałem. Dosłownie nieustanne wymiany ciosów i nokdauny z każdej strony. Legendarna polska siła ostatecznie wychodzi z tego zwycięsko. Szaleńcza walka - to może być koniec kariery dla Ibo Aslana w UFC" - napisano na profilu THE MMA GURU.

Cormier zachwycony. "Od razu czuję się lepiej"

"'Nadal myślę o tej walce Iwo z Ibo. Gdy tylko tempa spada, myślę sobie o tamtej walce i od razu czuję się lepiej' - Daniel Cormier w trakcie pojedynku Vettori vs. Ferreira" - napisał Bartłomiej Stachura z lowking.pl.

"Iwo Baraniewski i Ibo Aslan właśnie pokazali nam, dlaczego MMA jest najbardziej rozrywkowym sportem na świecie" - napisał Dame Mergera, dziennikarz MMA.

"Bonus za walkę albo występ wieczoru to oczywistość, ale jestem ciekaw, o ile dalej to zajdzie. Czy znajdzie się w jakichś nominacjach UFC albo amerykańskich branżówek, np. za rundę roku? Nie będę zdziwiony" - podkreślił Patryk Prokulski, dziennikarz związany z TVP Sport.