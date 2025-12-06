UFC 323. Gdzie i kiedy oglądać walkę Jana Błachowicza? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

23 marca 2025 r. - to data ostatniej walki z udziałem Jana Błachowicza (29-11-1). Wtedy Polak walczył w co-main evencie z Australijczykiem Carlosem Ulbergiem i przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów. Błachowicz czeka na wygrany pojedynek od 14 maja 2022 r., kiedy to pokonał Aleksandara Rakicia z Austrii. Od tamtej pory "Cieszyński Książę" zremisował w pojedynku z Magomiedem Ankalajewem, a poza Ulbergiem przegrał niejednogłośnie z Alexem Pereirą. Teraz rywalem Błachowicza będzie Bogdan Guskov (18-3) z Uzbekistanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Był mistrzem świata, a teraz sam trenuje gwiazdy. Poznajcie historię trenera Błachowicza

UFC 323. Świetna seria rywala Błachowicza. "Idę się dobrze bawić"

Guskov obecnie notuje serię czterech zwycięstw z rzędu i zajmuje jedenaste miejsce w rankingu UFC w wadze półciężkiej - Polak jest notowany sześć pozycji wyżej. Ewentualne zwycięstwo z Guskovem na gali UFC 323 pozwoliłaby Błachowiczowi zbliżyć się do roli pretendenta do walki o pas mistrzowski, który należy do Pereiry.

- To będzie sportowa przemoc. Nigdy nie zakładałem tego, że będę umierał w klatce. Chcę zrobić wszystko, by wygrać. Raczej mam inne plany na przyszłość niż umieranie. Presja wyniku jest, ale ja już nikomu nie muszę nic udowadniać. Idę tam się dobrze bawić, bez tej adrenalinki bym tego nie robił, to uzależnia - mówił Błachowicz w rozmowie z Polsatem Sport.

- Walka dobra dla widza, dla oka, i dobra dla mnie. Będzie to ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje, no i nie będę musiał za nim biegać. Ja "człapię" na nogach, bieganie to nie mój styl. Jak ktoś nie chce walczyć i ucieka, to go nie dojdę. Tutaj jest totalnie inny rywal, więc cieszę się, że to jest on. Jak zareagowałem? Fajnie, ale ja nie wybieram rywali. Przysyłają kontrakt, ja podpisuję i tyle - to słowa Błachowicza w momencie, gdy podpisywał kontrakt na walkę z Guskovem.

Warto dodać, że Błachowicz nie będzie jedynym polskim zawodnikiem na karcie walk na gali UFC 323. Swój debiut w tej organizacji zaliczy Iwo Baraniewski, który wywalczył kontrakt podczas Dana White's Contender Series, pokonując Mahameda Aly'ego w 20 sekund. Jego rywalem w debiucie będzie Ibo Aslan z Turcji.

Zobacz też: Fame MMA wbija szpilę Lewandowskiemu. "Witamy ponownie"

UFC 323. Gdzie i kiedy oglądać walkę Jana Błachowicza?

Walka Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem otwiera kartę główną na gali UFC 323. To oznacza, że pojedynek odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę około godz. 4:00 czasu polskiego. Walka będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport 1, na stronie internetowej polsatboxgo.pl i w aplikacji mobilnej Polsat Box Go.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU