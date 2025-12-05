Aż huczy o wielkim rewanżu Szpilki. Wtedy padł po 14 sekundach

14 sekund - tyle wytrzymał Artur Szpilka w walce z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali KSW 94 (w Trójmieście) w maju 2024 r. Ponad półtora roku po tamtych wydarzeniach cały czas mówi się o potencjalnym rewanżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka wróci do freak fightów? "Obym nie musiał tam walczyć, ale życie pisze różne scenariusze"

Artur Szpilka doczeka się rewanżu z Arkadiuszem Wrzoskiem? Dyrektor KSW zabrał głos

Podczas gali KSW 113 były pretendent do pięściarskiego mistrzostwa świata zmierzy się z Michalem Martinkiem, natomiast na gali KSW 114 Wrzosek zawalczy z Szymonem Bajorem. A czy mogło to wyglądać inaczej?

- Szymon był naturalnym możliwym kandydatem. Może gdyby Artur nie wziął Michala Martinka, to też by było rozwiązanie - powiedział Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, w wywiadzie na youtube'owym kanale Klatka po klatce.

Szpilka raczej będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. - Wydaje mi się, że pokonanie Martinka nie zapewni Arturowi rewanżu z Wrzoskiem - ocenił Rysiewski. Przy tym zwrócił uwagę na jedną rzecz. - Być może Bajor pomoże Arturowi - dodał, sugerując, jakoby po wygranej Szpilki oraz porażce Wrzoska ich rewanż byłby bliżej.

Tak Arkadiusz Wrzosek zapatruje się na rewanż z Arturem Szpilką

Sam Wrzosek również dostał pytanie o możliwy drugi pojedynek z 36-latkiem. - Nie jestem od dawania i niedawania - odparł w wywiadzie dla Klatka po klatce. Po czym dodał: - Jakbym wygrał z Szymonem i dostał propozycję walki z Arturem, a organizacja jakoś mi to uargumentuje [...], to tak. Tylko pytanie, czy mój najbliższy plan na te miesiące to obejmuje?

Prowadzący powiedział zawodnikowi, jak do tej sprawy podchodzi Rysiewski. - Ma to sens, co powiedział - odparł Wrzosek, który jednak nie wybiega za bardzo w przyszłość. I wydaje się skupiać na innych celach niż głośny rewanż ze Szpilką. - Nie myślę o tym, nie latam z głową w chmurach. Staram się skupić się na jednej rzeczy, potem na kolejnej, ale jakiś zarys następnych walk mam - wyznał.

Sprawdź również: PZLA szybko reaguje na walkę Liska w KSW. "Ustaliliśmy..."

Galę KSW 113 zaplanowano na 20 grudnia w Łodzi. Natomiast gala KSW 114 odbędzie się 17 stycznia w Radomiu.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU