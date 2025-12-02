PZLA szybko reaguje na walkę Liska w KSW. "Ustaliliśmy..."

Federacja KSW oficjalnie poinformowała, że na gali KSW 113 zmierzą się Adam "AJ" Josef i Piotr Lisek - lekkoatleta, czołowy polski tyczkarz i olimpijczyk. Ma na koncie m.in. wicemistrzostwo świata z 2017 roku z Londynu. Walka została zakontraktowana w formule MMA, trzy rundy po trzy minuty, w catchweighcie do 100 kilogramów.

PZLA reaguje na decyzję Piotra Liska o walce w KSW

Piotr Lisek wciąż jest aktywnym lekkoatletą. Mimo to zdecydował się wziąć udział w kolejnej walce, tym razem w sportowej federacji KSW. Jak zareagował na tę informację Polski Związek Lekkiej Atletyki? WP SportoweFakty informują, że żaden z przedstawicieli nie chce komentować tej sprawy. Jednak poinformowano dziennikarzy, iż do walki tyczkarz nie będzie otrzymywał pieniędzy.

- Jako władze PZLA przyjęliśmy do wiadomości decyzję Piotra o walce w KSW. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie i wspólnie ustaliliśmy, że do tego czasu Piotr Lisek samodzielnie będzie finansował swoje przygotowania. Decyzji o walce nie chcę komentować - poinformował prezes PZLA Sebastian Chmara, cyt. przez WP SportoweFakty.

Dziennikarze porozmawiali także z samym Piotrem Liskiem, który stwierdził, iż spodziewał się takiej reakcji związku. - Zdaję sobie sprawę, że władze PZLA nie są zadowolone z mojej decyzji, ale ja chcę być fair wobec nich, dlatego ustaliliśmy, że będę samodzielnie finansował swoje przygotowania. Byłem na to gotowy i poradzę sobie. Podjąłem się szalonego pomysłu i liczyłem się z konsekwencjami - oświadczył sportowiec.

Serwis informuje, iż nieoficjalnie Piotr Lisek i Adam Josef mają otrzymać za tę walkę 800 tysięcy złotych do podziału.

Lisek w przeszłości już walczył w oktagonie

Piotr Lisek ma już jedną walkę na koncie. W 2023 roku zmierzył się z Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem. Pojedynek trwał ok. minuty - lekkoatleta nie dał rywalowi żadnych szans.

Z kolei AJ jest bardziej doświadczony. W 2022 roku na gali Fame 14 wygrał z Mateuszem "Fitloversem" Januszem. Dwa lata później na gali Clout MMA 5 stoczył walkę 2 vs. 1 - jego rywalami byli Kacper Błoński i Zbigniew Bartman. Pojedynki były liczone oddzielnie i z pierwszym rywalem wygrał, a z byłym siatkarzem poległ. W grudniu 2024 roku zmierzył się z Kamilem "Taazym" Mataczyńskim na gali Fame 23. Ten pojedynek przegrał.