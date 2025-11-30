Powrót na stronę główną
Potężny nokaut na gali w Polsce. Komentatorzy krzyczeli wniebogłosy
Prime Show MMA, freakfightowa federacja, niedawno zaczęła organizować gale Prime Short. Podczas drugiego takiego wydarzenia w ramach turnieju K-1 rękawice skrzyżowali Michał "Tato i córka" Grabowski oraz Patryk "Czarny" Pułtorak. Skończyło się bardzo efektownym nokautem w pierwszej rundzie, który porwał komentatorów.
Michał 'Tato i córka' Grabowski nokautuje Patryka 'Czarnego' Pułtoraka na Prime Show 2
Prime Show MMA to znana federacja freakfightowa. W tym roku zadebiutowała ona z projektem Prime Short, czyli galami dla mniej znanych zawodników, z różnorakimi formułami walk (np. w systemie turniejowym). Druga odsłona wydarzenia odbyła się w sobotę 29 listopada w Leonowie. I przyniosła efektowne pojedynki.

Potężny nokaut na Prime Short MMA 2. Komentatorzy w euforii

Podczas Prime Short MMA 2 odbył się turniej K-1 w małych rękawicach. W rundzie wstępnej Michał "Tato i Córka" Grabowski rywalizował z Patrykiem "Czarnym" Pułtorakiem. Ten pojedynek nie potrwał przesadnie długo.

Na pół minuty przed końcem pierwszej rundy Grabowski ruszył z kopnięciem na Pułtoraka. Ten zrobił unik, a za moment obaj znaleźli się na skraju oktagonu. Tam zaczęła się wymiana ciosów, aż w końcu "Tato i Córka" wyprowadził mocarny cios na twarz, po którym "Czarny" runął jak długi na matę. A komentatorzy wpadli w euforię. - Trafia! Koniec! Nokaut, nokaut, nokaut - ekscytowali się.

Michał "Tato i córka" Grabowski zrobił furorę Prime Short 2. Wielka szansa przeszła mu koło nosa

Grabowski okazał się rewelacją turnieju K-1. Po pokonaniu Pułtoraka okazał się lepszy od Kewina "Olszu" Olszewskiego (TKO w pierwszej rundzie) oraz Dawida "Hasika_04" Krysiaka (KO w pierwszej rundzie). To dało mu awans do finału, gdzie ostatecznie nie mógł wystąpić.

Jego miejsce zajął Łukasz "Garim" Michalak, który przegrał z Michałem "Flow" Kawalcem. Zwycięzca dostał zloty bilet do organizacji Prime MMA.

