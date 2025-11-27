Ronaldo łączy siły z gwiazdą MMA. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Cristiano Ronaldo interesuje się mieszanymi sztukami walki. To fakt, który w sportowym środowisku jest znany już od dawna. Dawniej Ronaldo m.in. spotykał się z Khabibem Nurmagomedovem, absolutną legendą MMA i UFC, na różnych wydarzeniach. "Nie mówię, że wszyscy mają kochać Cristiano Ronaldo. Ale za to co robi w wieku 39 lat po prostu należy mu się szacunek" - mówił Nurmagomedov. Teraz Ronaldo idzie o krok dalej w swoim zamiłowaniu do sztuk walki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

Ronaldo wchodzi do świata MMA. Będzie współudziałowcem hiszpańskiej federacji

Cristiano Ronaldo opublikował komunikat na portalu X, w którym dzieli się wejściem w świat sportów walki. "Z radością dzielę się ważną wiadomością: zostałem udziałowcem organizacji WOW FC MMA. Wyznajemy te same wartości, w które głęboko wierzę: dyscyplinę, szacunek, odporność i nieustanne dążenie do doskonałości. WOW FC tworzy coś wyjątkowego i potężnego. Jestem dumny, że mogę dołączyć do tego projektu, by pomóc w rozwoju tego sportu i inspirować kolejne pokolenia" - napisał Ronaldo.

Jednym ze współudziałowców tej organizacji jest Ilja Topuria, zawodnik UFC, który jest aktualnym mistrzem organizacji w wadze lekkiej, a wcześniej był mistrzem wagi piórkowej. "Dołączenie Cristiano to ważny moment dla tego sportu. Reprezentuje on najwyższe standardy profesjonalizmu, cięzkiej pracy i światowej doskonałości. Razem wyniesiemy MMA na nowy poziom i zainspirujemy sportowców i fanów na całym świecie, by wierzyli, że wszystko jest możliwe" - ogłosił Topuria.

WOW FC to hiszpańska organizacja MMA, która powstała w 2019 r. i do tej pory zorganizowała ponad 30 gal. Topuria jest jej udziałowcem od sierpnia 2024 r. Hiszpańskie media pisały o tej federacji jako "swojej wersji UFC".

- Dołączenie Cristiano Ronaldo do WOW FC to historyczny moment. CR7 jest kimś więcej, niż światową supergwiazdą. Jest symbolem ambicji, wytrwałości i doskonałości. Jego wiara w naszą misję potwierdza słuszność wszystkiego, co zbudowaliśmy i podnosi rangę przyszłości, którą kształtujemy. Razem jesteśmy gotowi na nowo zdefiniować rolę, jaką MMA może odgrywać w globalnej kulturze - komentuje Arturo Guillen, prezes wykonawczy WOW FC.

Zobacz też: Dantejskie sceny w samolocie. Pasażer nagrał, jak pobiła policjantów

"Wejście Ronaldo do WOW FC to kamień milowy i moment przełomowy dla przyszłości mieszanych sztuk walki na całym świecie. Zaangażowanie Cristiano ma przyspieszyć globalną ekspansję WOW i wzmocnić jej misję, by uczynić MMA głównym nurtem kultury w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i poza nimi - wpływając nie tylko na świat sportu, ale także na kulturę, modę, rozrywkę i edukację" - czytamy w komunikacie organizacji.

Tak Topuria obraził Ronaldo. "Pie*****ć Cristiano"

Warto dodać, że Topuria jest zadeklarowanym fanem Realu Madryt, a dawniej dosyć mocno wypowiedział się nt. Ronaldo, gdy ten stwierdził, że "Topuria za dużo gada". "Nie spodziewałem się, że ktoś taki jak ty nie będzie w stanie odróżnić pewności siebie od arogancji. Jednak ostatecznie wszyscy swoją rzeczywistość przenosimy na innych" - pisał zawodnik UFC. - Osobę, którą osobiście zaproszę na galę w Miami, będzie Messi, ponieważ mieszka w Miami. Więc pie*****ć Cristiano, dopóki istnieje Messi - dodał Topuria na antenie radia COPE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU