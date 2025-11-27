Ronaldo łączy siły z gwiazdą MMA. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Cristiano Ronaldo interesuje się mieszanymi sztukami walki. To fakt, który w sportowym środowisku jest znany już od dawna. Dawniej Ronaldo m.in. spotykał się z Khabibem Nurmagomedovem, absolutną legendą MMA i UFC, na różnych wydarzeniach. "Nie mówię, że wszyscy mają kochać Cristiano Ronaldo. Ale za to co robi w wieku 39 lat po prostu należy mu się szacunek" - mówił Nurmagomedov. Teraz Ronaldo idzie o krok dalej w swoim zamiłowaniu do sztuk walki.
Cristiano Ronaldo opublikował komunikat na portalu X, w którym dzieli się wejściem w świat sportów walki. "Z radością dzielę się ważną wiadomością: zostałem udziałowcem organizacji WOW FC MMA. Wyznajemy te same wartości, w które głęboko wierzę: dyscyplinę, szacunek, odporność i nieustanne dążenie do doskonałości. WOW FC tworzy coś wyjątkowego i potężnego. Jestem dumny, że mogę dołączyć do tego projektu, by pomóc w rozwoju tego sportu i inspirować kolejne pokolenia" - napisał Ronaldo.
Jednym ze współudziałowców tej organizacji jest Ilja Topuria, zawodnik UFC, który jest aktualnym mistrzem organizacji w wadze lekkiej, a wcześniej był mistrzem wagi piórkowej. "Dołączenie Cristiano to ważny moment dla tego sportu. Reprezentuje on najwyższe standardy profesjonalizmu, cięzkiej pracy i światowej doskonałości. Razem wyniesiemy MMA na nowy poziom i zainspirujemy sportowców i fanów na całym świecie, by wierzyli, że wszystko jest możliwe" - ogłosił Topuria.
WOW FC to hiszpańska organizacja MMA, która powstała w 2019 r. i do tej pory zorganizowała ponad 30 gal. Topuria jest jej udziałowcem od sierpnia 2024 r. Hiszpańskie media pisały o tej federacji jako "swojej wersji UFC".
- Dołączenie Cristiano Ronaldo do WOW FC to historyczny moment. CR7 jest kimś więcej, niż światową supergwiazdą. Jest symbolem ambicji, wytrwałości i doskonałości. Jego wiara w naszą misję potwierdza słuszność wszystkiego, co zbudowaliśmy i podnosi rangę przyszłości, którą kształtujemy. Razem jesteśmy gotowi na nowo zdefiniować rolę, jaką MMA może odgrywać w globalnej kulturze - komentuje Arturo Guillen, prezes wykonawczy WOW FC.
Zobacz też: Dantejskie sceny w samolocie. Pasażer nagrał, jak pobiła policjantów
"Wejście Ronaldo do WOW FC to kamień milowy i moment przełomowy dla przyszłości mieszanych sztuk walki na całym świecie. Zaangażowanie Cristiano ma przyspieszyć globalną ekspansję WOW i wzmocnić jej misję, by uczynić MMA głównym nurtem kultury w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i poza nimi - wpływając nie tylko na świat sportu, ale także na kulturę, modę, rozrywkę i edukację" - czytamy w komunikacie organizacji.
Warto dodać, że Topuria jest zadeklarowanym fanem Realu Madryt, a dawniej dosyć mocno wypowiedział się nt. Ronaldo, gdy ten stwierdził, że "Topuria za dużo gada". "Nie spodziewałem się, że ktoś taki jak ty nie będzie w stanie odróżnić pewności siebie od arogancji. Jednak ostatecznie wszyscy swoją rzeczywistość przenosimy na innych" - pisał zawodnik UFC. - Osobę, którą osobiście zaproszę na galę w Miami, będzie Messi, ponieważ mieszka w Miami. Więc pie*****ć Cristiano, dopóki istnieje Messi - dodał Topuria na antenie radia COPE.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!