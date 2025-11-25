Polski wicemistrz świata poszukiwany przez policję. Zatrzymano już 9 osób

W nocy z 1 na 2 sierpnia w centrum Kalisza doszło do brutalnego pobicia 36-latka, którego później znaleziono nieprzytomnego na terenie powiatu sieradzkiego - po przetransportowaniu do szpitala poszkodowany zmarł. W tej sprawie śledczy prowadzi działania na szeroką skalę - prokuratura postawiła zarzuty już 16 osobom, z czego dziewięć trafiło do aresztu. A to nie koniec.

Policja poszukuje byłego wicemistrza świata w związku ze śmiertelnym pobiciem w Kaliszu

Jednym z poszukiwanych jest Adrian Kupaj, zawodnik sztuk walki, który w 2014 r. zdobył wicemistrzostwo świata federacji WKF w K-1 (zawody odbyły się w Pradze). List gończy za 34-latkiem wystawił Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Poznaniu. Podstawą poszukiwań jest art. 158 paragraf 3 Kodeksu Karnego, mówiący o udziale w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. W tym kontekście sportowe zdolności Kupaja z zakresu sztuk walki na pewno są brane pod uwagę.

Dane do kontaktu ws. poszukiwanego Adriana Kupaja

PO KWP Poznań Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

telefon: 47 771 31 11 / 997 lub 112

fax: 47 771 4011

email: dyzurny.kwp@po.policja.gov.pl / poszukiwani@policja.gov.pl

Policja zapewnia anonimowość zgłaszającym.

Śmiertelne pobicie w Kaliszu. Prokuratura stawia liczne zarzuty

"Podejrzani w tej sprawie są mieszkańcy Kalisza i okolic w wieku od 18 do 46 lat. Prokurator postawił im zarzuty udziału w pobiciu, którego konsekwencją była śmierć 36-latka, a także - w niektórych przypadkach - zarzuty utrudniania postępowania, zacierania śladów i składania fałszywych zeznań" - przekazał portal infostrow.pl.

Śledztwo zakończy się nieprędko. Obecnie funkcjonariusze badają przeszłość zmarłego, aby ustalić tło zbrodni oraz potencjalne motywy. Jednocześnie trwają poszukiwania kolejnych osób mogących mieć związek ze sprawą, a niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi do 15 lat więzienia. A jeśli w wyniku śledztwa dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo, to sprawcom może grozić nawet dożywocie.

