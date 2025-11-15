Federacja KSW podczas sobotnie gali w szczecińskiej Netto Arenie przygotowała coś specjalnego. Postanowiła uhonorować weteranów działań poza granicami państwa, a więc żołnierzy lub funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę poza Polską przez co najmniej sześćdziesiąt dni. Chodzi przede wszystkim o uczestników misji ONZ oraz NATO.

Oto co KSW przygotowało dla polskich żołnierzy. "Dziękujemy"

O akcji przedstawiciele federacji poinformowali na platformie X. - Weterani działań poza granicami państwa to żołnierze, którzy z poświęceniem i odwagą realizowali zadania służące utrzymaniu pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa na świecie. Historia polskich misji rozpoczęła się w 1953 r. Przez ponad 70 lat, w 90 misjach i operacjach wojskowych wzięło udział około 120 tys. żołnierzy. Polacy brali udział m.in. w misjach ONZ oraz w operacjach NATO na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Ich służba często wiązała się z trudnymi warunkami, ryzykiem i długotrwałą rozłąką z rodziną. Zasługują na szczególny szacunek i wdzięczność społeczeństwa za odwagę, profesjonalizm oraz gotowość do niesienia pomocy innym, niezależnie od miejsca i okoliczności. Weterani są świadectwem odwagi, służby i honoru. Ich postawa stanowi wzór dla przyszłych pokoleń oraz przypomina, że wolność, bezpieczeństwo i niepodległość nie są dane raz na zawsze – wymagają nieustannego zaangażowania i gotowości do działania. Dzisiejszego wieczoru na XTB KSW 112 i podczas kolejnych wydarzeń KSW będą z nami weterani. Dziękujemy za Waszą służbę! - mogliśmy przeczytać.

Wyjątkowa chwila nastąpiła w przerwie między walkami. Wówczas w oktagonie pojawił się prowadzący galę dziennikarz Mateusz Borek. - Wolność nie jest dana za darmo na zawsze. O wolność trzeba walczyć. O wolność niektórzy za nas muszą walczyć, dlatego z wielką przyjemnością witam u nas dzisiaj tutaj na gali w Szczecinie czterech niezwykłych ludzi, czterech weteranów wojennych z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Poświęcenie, odwaga, ryzyko, służba - to wszystko dla pokoju na świecie. Bardzo proszę, przywitajcie ich gromkimi brawami - powiedział.

Piękny moment dla polskich weteranów. Tak ich potraktowali kibice

Wtedy też światła reflektorów zostały skierowane na czterech polskich żołnierzy, którzy tego wieczoru zasiedli na trybunach. Wszyscy przez dłuższą chwilę byli oklaskiwani przez zgromadzonych kibiców, co z pewnością było dla nich wielkim przeżyciem.

W trakcie gali nie zabrakło także czysto sportowych. W stoczonych już pojedynkach zobaczyliśmy m.in. zwycięstwo Kamila Szkaradka nad Oleksijem Poliszczukiem czy Cedrica Lushimy nad Wojciechem Januszem. W walce wieczoru naprzeciw siebie staną za to Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev. Stawką pojedynku będzie tymczasowy pas wagi piórkowej.