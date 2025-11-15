Federacja KSW podczas sobotnie gali w szczecińskiej Netto Arenie przygotowała coś specjalnego. Postanowiła uhonorować weteranów działań poza granicami państwa, a więc żołnierzy lub funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę poza Polską przez co najmniej sześćdziesiąt dni. Chodzi przede wszystkim o uczestników misji ONZ oraz NATO.
O akcji przedstawiciele federacji poinformowali na platformie X. - Weterani działań poza granicami państwa to żołnierze, którzy z poświęceniem i odwagą realizowali zadania służące utrzymaniu pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa na świecie. Historia polskich misji rozpoczęła się w 1953 r. Przez ponad 70 lat, w 90 misjach i operacjach wojskowych wzięło udział około 120 tys. żołnierzy. Polacy brali udział m.in. w misjach ONZ oraz w operacjach NATO na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Ich służba często wiązała się z trudnymi warunkami, ryzykiem i długotrwałą rozłąką z rodziną. Zasługują na szczególny szacunek i wdzięczność społeczeństwa za odwagę, profesjonalizm oraz gotowość do niesienia pomocy innym, niezależnie od miejsca i okoliczności. Weterani są świadectwem odwagi, służby i honoru. Ich postawa stanowi wzór dla przyszłych pokoleń oraz przypomina, że wolność, bezpieczeństwo i niepodległość nie są dane raz na zawsze – wymagają nieustannego zaangażowania i gotowości do działania. Dzisiejszego wieczoru na XTB KSW 112 i podczas kolejnych wydarzeń KSW będą z nami weterani. Dziękujemy za Waszą służbę! - mogliśmy przeczytać.
Wyjątkowa chwila nastąpiła w przerwie między walkami. Wówczas w oktagonie pojawił się prowadzący galę dziennikarz Mateusz Borek. - Wolność nie jest dana za darmo na zawsze. O wolność trzeba walczyć. O wolność niektórzy za nas muszą walczyć, dlatego z wielką przyjemnością witam u nas dzisiaj tutaj na gali w Szczecinie czterech niezwykłych ludzi, czterech weteranów wojennych z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Poświęcenie, odwaga, ryzyko, służba - to wszystko dla pokoju na świecie. Bardzo proszę, przywitajcie ich gromkimi brawami - powiedział.
Wtedy też światła reflektorów zostały skierowane na czterech polskich żołnierzy, którzy tego wieczoru zasiedli na trybunach. Wszyscy przez dłuższą chwilę byli oklaskiwani przez zgromadzonych kibiców, co z pewnością było dla nich wielkim przeżyciem.
W trakcie gali nie zabrakło także czysto sportowych. W stoczonych już pojedynkach zobaczyliśmy m.in. zwycięstwo Kamila Szkaradka nad Oleksijem Poliszczukiem czy Cedrica Lushimy nad Wojciechem Januszem. W walce wieczoru naprzeciw siebie staną za to Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev. Stawką pojedynku będzie tymczasowy pas wagi piórkowej.
