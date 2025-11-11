Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Nie dość, że pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa, to po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ołeksandr Krasiuk przestał ostatnio pełnić funkcję promotora Ukraińca. - Szczerze mówiąc, byłem przeciwny walce z Dubois. (...) Ryzyko starcia z Dubois było wysokie i nieuzasadnione. Daniel to kolos, wielki facet z głową z betonu. Wychodzisz na ring i każdy cios może cię powalić. Wtedy cała twoja kariera, którą budowałeś przez 15 lat, idzie na marne - tłumaczył.

Legendarny Roy Jones Jr uważa, że nie ma obecnie w wadze ciężkiej mocnego na Ukraińca. - Nie widzę nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - oznajmił dla magazynu "The Ring". Mairis Briedis sądzi, że jedynym, z którym może przegrać, jest... czas.

Mike Tyson nie uważa za to, że Ukrainiec jest najlepszy bez podziału na kategorie wagowe. - Crawford jest najlepszym bokserem swojego pokolenia. Najlepszy bokser to nie ten, który ma najlepszą technikę. Najlepszy bokser to ten, który przyciąga najwięcej widzów. To właśnie jest najlepszy bokser. Terence Crawford przyciągnął 40 milionów widzów. Czy Usyk zdoła to samo? - zapytał retorycznie, cytowany przez sport.ua.

Takie samo zdanie ma Roy Jones Jr. - Terence Crawford zaszedł dalej - przekazał, cytowany przez sport.ua. - Bokserzy w niższych kategoriach wagowych są bardziej techniczni niż ci z wyższych. Crawford jest jeszcze bardziej utalentowany - zaczynał jako zawodnik wagi lekkiej, a teraz jest niekwestionowanym superśrednim - dodał.

Nie zmieniło się zatem jego zdanie, gdyż jakiś czas temu mówił podobnie. - W rankingu najlepszych bokserów świata liderem jest Terence Crawforda, Usyk jest drugi. Można by jednak powiedzieć, że są ex aequo na pierwszej lokacie, obaj to zawodnicy bardzo wysokiej klasy - skwitował Jones Jr. dla Titan Play.

Crawford to były mistrz świata wszystkich czterech najważniejszych federacji wagi lekkopółśredniej WBC, WBO, IBF i WBA. Dodatkowo sięgał po tytuły mistrzowskie WBA i WBO Interim junior średniej. Obecnie jest mistrzem federacji WBC, IBF oraz WBO w wadze super średniej.

Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie, co potwierdził również menedżer Siegiej Łapin. Do tego starcia dojdzie w pierwszej połowie 2026 roku.