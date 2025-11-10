Zawodnik UFC znaleziony martwy. Prawnik żony: "To poważna sprawa"

Godofredo Pepey przebywał w więzieniu na Florydzie od czerwca tego roku. Został oskarżony o porwanie i przemoc domową wobec swojej żony - Samary Mello. Rodzina otrzymała informację o jego śmierci od amerykańskich władz. Taką wiadomość przekazał brazylijski ESPN. Pepey zmarł w wieku 38 lat.

Pepey nie żyje. Prawnik zabrał głos

Gaudenio Santiago, prawnik żony zawodnika MMA, zabrał głos na temat jego śmierci w mediach społecznościowych. Padły ważne słowa.

"Śmierć osoby w areszcie to poważna sprawa. Władze amerykańskie muszą przestrzegać procedur i wszelkie informacje zostaną przez nie opublikowane. Do tego czasu proszę o uszanowanie rodziny, jego żony Samary, oraz o powstrzymanie się od złośliwych komentarzy i spekulacji, aby nie pogłębiać ich cierpienia" - podkreślił Santiago.

Na razie zatem nie pojawią się informacje o przyczynie śmierci Pepeya. Wcześniej stracił w oczach kibiców właśnie przez zawirowania w życiu prywatnym. Władze stanu Floryda postawiły mu mnóstwo zarzutów. Chodziło m.in. o porwanie z uszkodzeniem ciała i zastraszaniem ofiary, napaść domową poprzez duszenie, czy też utrudnianie komunikacji z policją.

Brazylijczyk walczył w UFC. Oto jego bilans

Pepey stoczył 22 zawodowe walki, z których czternaście wygrał, siedem przegrał, a jedną uznaną za nieodbytą. W UFC rywalizował w latach 2012-2018. W tym czasie zanotował na swoim koncie jedenaście pojedynków.

Pięć razy zwyciężał i sześć razy przegrywał. Dana White zwolnił go z organizacji po porażce przez nokaut z Mirsadem Bekticiem. Wówczas jego kariera wyraźnie wyhamowała. Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2022 roku.