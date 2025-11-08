To pierwsze polskie rodzeństwo w UFC! Jest oficjalny komunikat

Fanom MMA na świecie nazwisko Oleksiejczuk kojarzy się przede wszystkim z Michałem (21-9). 30-latek występuje w UFC od 2017 roku, choć jego przygoda za Oceanem rozpoczęła się od wpadki dopingowej, za którą otrzymał roczne zawieszenie. Ale po powrocie konsekwentnie wyrabiał swoją markę w organizacji. Jego bilans wynosi 9 wygranych i 7 porażek, ale co istotne dla Dany White'a, walki Oleksiejczuka są bardzo widowiskowe. Zresztą sam zainteresowany trzy razy zgarniał bonus za występ wieczoru.
Karierę za Oceanem postanowił zrobić także Cezary Oleksiejczuk. Na polskim podwórku to zawodnik znany głównie z występów w FEN, w którym dwukrotnie zdobywał mistrzowski pas wagi półśredniej. Do bram UFC zapukał we wrześniu tego roku, gdy wziął udział w gali Dana White's Contender Series. To turniej powszechnie nazywany eliminacjami do UFC, w którym Polak pokonał przed czasem Theo Haiga (15-3), dzięki czemu wywalczył kontrakt.
Debiut 25-latka nastąpi 13 grudnia podczas gali UFC Fight Night w Las Vegas. Jego rywalem będzie Cesar Almeida, który wprawdzie ogółem ma mniej walk na koncie, za to w UFC legitymuje się bilansem 3-1. Podobnie jak Polak, Brazylijczyk także związał się z UFC przez Contendera, a miało to miejsce w 2023 roku.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Oleksiejczuk wystąpi w Las Vegas, dojdzie do historycznego wydarzenia dla polskiego MMA. Po raz pierwszy będziemy mieli rodzeństwo, które reprezentuje polskie barwy w największej na świecie organizacji mieszanych sportów walki.
Co ciekawe, obaj bracia nie dość że trenują w jednym klubie pod okiem Andrzeja Kościelskiego, to jeszcze aktualnie walczą w tej samej kategorii wagowej, czyli średniej (83,9 kg). Jednak o ile chętnie zawalczyliby na jednej gali, to ich pojedynek przeciwko sobie zdaje się być wykluczony.
