Jest potwierdzenie ws. Szeremety!

"Organizacja World Boxing opublikowała właśnie pierwsze w historii rankingi. Nie można zaprzeczyć, że powody do zadowolenia ma Julia Szeremeta, która jest numerem jeden w rankingu P4P. Gdyby tego było mało, to w kat. do 57 kg nasza zawodniczka również jest na szczycie z dorobkiem 2075 pkt i wyprzedza... Jaismine Lamborię (1650 pkt), z którą przegrała w ostatnim finale" - informował Hubert Pawlik ze Sport.pl. Nasza rodaczka znajduje się w wysokiej formie i niemal na każdej imprezie walczy o medale. Podobnie powinno być w najbliższych tygodniach. Polka weźmie udział w ważnym turnieju.

Julia Szeremeta wystąpi na młodzieżowych mistrzostwach Europy. To już pewne!

W piątek Polski Związek Bokserski potwierdził, kto wystąpi na zbliżających się młodzieżowych mistrzostwach Europy. Na liście pojawiło się m.in. nazwisko Szeremety. Pięściarka zdecydowała się więc na start w tej prestiżowej imprezie. Łącznie w Budapeszcie pojawi się aż 18 reprezentantów naszego kraju - będzie to dziewięć pań i tyle samo panów.

Kto spróbuje sił na młodzieżowych mistrzostwach Europy? Oprócz Szeremety z pięściarek będą to: Marta Prill, Natalia Kuczewska, Nikola Prymaczenko, Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska, Aleksandra Cyrek, Emilia Koterska i Julia Oleś. A kto pojawi się z panów? Mateusz Szczoczarz, Nikolas Pawlik, Jakub Krzpiet, Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki, Mateusz Urban, Michał Pierzchała, Igor Rondoś oraz Dawid Kruczkowski.

Czy Julia Szeremeta dołoży kolejny krążek do kolekcji?

Młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie zaplanowano na 22-29 listopada. Nie ma wątpliwości, że naszą największą nadzieją medalową będzie Szeremeta. W końcu to wicemistrzyni olimpijska z ubiegłego roku z Paryża czy wicemistrzyni świata z tego roku z Liverpoolu. Polka to również złota medalista młodzieżowych mistrzostw Europy z 2023 roku z Budvy, także w kategorii do 57 kg.