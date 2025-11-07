Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Jest potwierdzenie ws. Szeremety!
We wrześniu Julia Szeremeta sięgnęła po wicemistrzostwo świata w seniorskich zmaganiach. Już za dwa tygodnie stanie natomiast przed szansą, by wywalczyć kolejny krążek. Polski Związek Bokserski potwierdził właśnie, że 22-latka wystąpi w imprezie, w której przed dwoma laty zdobyła złoto.
:Julia Szeremeta i jej trener podczas walki cwiercfinalowej
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

"Organizacja World Boxing opublikowała właśnie pierwsze w historii rankingi. Nie można zaprzeczyć, że powody do zadowolenia ma Julia Szeremeta, która jest numerem jeden w rankingu P4P. Gdyby tego było mało, to w kat. do 57 kg nasza zawodniczka również jest na szczycie z dorobkiem 2075 pkt i wyprzedza... Jaismine Lamborię (1650 pkt), z którą przegrała w ostatnim finale" - informował Hubert Pawlik ze Sport.pl. Nasza rodaczka znajduje się w wysokiej formie i niemal na każdej imprezie walczy o medale. Podobnie powinno być w najbliższych tygodniach. Polka weźmie udział w ważnym turnieju.

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Julia Szeremeta wystąpi na młodzieżowych mistrzostwach Europy. To już pewne!

W piątek Polski Związek Bokserski potwierdził, kto wystąpi na zbliżających się młodzieżowych mistrzostwach Europy. Na liście pojawiło się m.in. nazwisko Szeremety. Pięściarka zdecydowała się więc na start w tej prestiżowej imprezie. Łącznie w Budapeszcie pojawi się aż 18 reprezentantów naszego kraju - będzie to dziewięć pań i tyle samo panów.

Kto spróbuje sił na młodzieżowych mistrzostwach Europy? Oprócz Szeremety z pięściarek będą to: Marta Prill, Natalia Kuczewska, Nikola Prymaczenko, Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska, Aleksandra Cyrek, Emilia Koterska i Julia Oleś. A kto pojawi się z panów? Mateusz Szczoczarz, Nikolas Pawlik, Jakub Krzpiet, Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki, Mateusz Urban, Michał Pierzchała, Igor Rondoś oraz Dawid Kruczkowski. 

Zobacz też: Chalidow bez ogródek o imigrantach w Polsce. Będzie o tym głośno. 

Czy Julia Szeremeta dołoży kolejny krążek do kolekcji?

Młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie zaplanowano na 22-29 listopada. Nie ma wątpliwości, że naszą największą nadzieją medalową będzie Szeremeta. W końcu to wicemistrzyni olimpijska z ubiegłego roku z Paryża czy wicemistrzyni świata z tego roku z Liverpoolu. Polka to również złota medalista młodzieżowych mistrzostw Europy z 2023 roku z Budvy, także w kategorii do 57 kg. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!