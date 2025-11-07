To koniec. Zawodnik UFC skazany na karę więzienia. Wstrząsające wydarzenia

Casey Kenney dołączył do UFC w 2019 roku, kiedy był na fali czterech zwycięstw z rzędu, będąc również tymczasowym mistrzem organizacji LFA. Bardzo dobrze wszedł do UFC, gdyż zanotował dwa przekonujące zwycięstwa. Trzeba przyznać, że pierwszą porażkę poniósł z jednym z najlepszych zawodników w historii tej kategorii - obecnym mistrzem Merabem Dwaliszwilim. Kolejne trzy wygrane sprawiły, że coraz bardziej mówiło się o nim w kontekście walki o tytuł. Wtedy nadeszły jednak dwie porażki, po których nie wrócił już do klatki.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów pokonała PGE Projekt Warszawa 3:0. Jakub Bucki ocenił spotkanie

Były zawodnik UFC aresztowany. Przyznał się do zarzuconych czynów

Portal mmafighting.com ujawnił, że Kenney został właśnie skazany na sześć miesięcy (180 dni) więzienia okręgowego za przemoc domową. "W dniu 22 lipca 2024 roku, około godz. 12:15, funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o nieokreślonych problemach w rejonie (adres utajniony - red.)" - przekazał rzecznik policji w Phoenix w rozmowie z MMA Junkie.

"Funkcjonariusze zastali dorosłą kobietę z widocznymi otarciami, która zgłosiła napaść związaną z przemocą domową. Kobieta otrzymała pomoc od ratowników i została przesłuchana przez śledczych. Nie nawiązano wówczas kontaktu z podejrzanym" - czytamy. Dodano, że ofiara przez 13 godzin nie była w stanie uciec z domu, gdyż jednocześnie była wyrządzana jej "krzywda fizyczna". Rzekomo Kenney mówił ofierze, że jeśli ktokolwiek pojawi się na miejscu, to go zastrzeli.

Nie dość, że po wyjściu z więzienia zawodnika będzie czekało trzyletnie zawieszenie, to będzie musiał ukończyć program leczenia uzależnień oraz program leczenia sprawców przemocy domowej. Ponadto będzie miał surowy zakaz zbliżania się do ofiary oraz będzie musiał uiścić grzywnę. Amerykanin rozpoczął już odbywanie kary 30 października.

34-latek zawarł z prokuraturą ugodę w sprawie o napaść, choć pierwotnie postawiono mu wiele innych zarzutów m.in. porwanie czy zakłócanie porządku publicznego. Przyznał się również do winy ws. posiadania narkotyków, w związku z czym został objęty dwuletnim nadzorem kuratorskim. Będzie musiał odbyć 100 godzin prac społecznych.

Portal MMA Junkie dodał z kolei, że Kenney'owi nakazano powstrzymanie się od posiadania i spożywania alkoholu. Rzekomo UFC wciąż miało z nim dotąd kontrakt, natomiast kiedy dowiedzieli się o zarzutach, momentalnie zerwano współpracę.