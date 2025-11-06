Tyle za walkę zarabia wielki Ołeksandr Usyk. Można się zdziwić

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Nie dość, że pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa, to po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mało tego, wcześniej dwukrotnie wygrał z Tysonem Furym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala.
Ołeksandr Krasiuk przestał ostatnio pełnić funkcję promotora Usyka. - Szczerze mówiąc, byłem przeciwny walce z Dubois. Oleksandr osiągnął wszystko, co mógł. [...] Ryzyko starcia z Dubois było wysokie i nieuzasadnione. Daniel to kolos, wielki facet z głową z betonu. Wychodzisz na ring i każdy cios może cię powalić. Wtedy cała twoja kariera, którą budowałeś przez 15 lat, idzie na marne - tłumaczył. Wielu fanów uważało, że zrobił to ze względu na pieniądze.
Krasiuk ujawnił teraz, ile Ukrainiec faktycznie zarabia na walkach. - Kwoty podawane w mediach rzadko odzwierciedlają rzeczywistość. 10 proc. trafia do menedżera, kolejne 10 proc. do promotora, około pół miliona idzie na obóz treningowy, trener również pobiera swoją część. Do tego dochodzą podatki: w USA sięgają 37 proc., natomiast w Wielkiej Brytanii obowiązuje skala progresywna - wyznał w rozmowie ze sport.ua.
Ile zatem wynosi pensja pięściarza? - Po odliczeniu wszystkich prowizji, wydatków i podatków, bokser otrzymuje około 30-35 proc. zadeklarowanej pensji - przyznał. Jak wyliczył "Daily Express", za pojedynek z Duboisem zainkasował ok. 100 milionów funtów. Tym samym, jeśli wierzyć słowom Krasiuka, to dostał ok. 30-40 mln funtów.
Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie, co potwierdził również menedżer Siegiej Łapin. Do tego starcia dojdzie w pierwszej połowie 2026 roku.
