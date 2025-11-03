Przełomowe wieści ws. Kliczki. "Cała Ukraina będzie mu kibicować"

Władimir Kliczko był niepokonany od 2004 aż do 2015 roku, kiedy przegrał z Tysonem Furym. Dwa lata później Władimir został jeszcze pokonany przez Anthony'ego Joshuę i zakończył wówczas sportową karierę. Od tamtej pory nikt nie spodziewał się, że może wrócić na ring. Niedawno pojawiły się jednak wieści, że dostał ofertę walki mistrzowskiej z jednym z czołowych pięściarzy wagi ciężkiej, niepokonanym Agitem Kabayelem (26-0, 18 KO). - Powiedziano mi o kwocie, która sprawiłaby, że niektórzy spadliby z krzeseł - wyznał Niemiec.
Były promotor Ołeksandra Usyka, Ołeksandr Krasiuk wyznał, że niewykluczone, że Kliczko może niebawem wrócić do ringu. "Władimir ma prawie 50 lat, ale jest w fenomenalnej formie fizycznej - wiek to dla niego tylko liczba. Jak wiemy, od 2017 roku opuścił trening tylko kilka razy, utrzymując doskonałą dyspozycję" - wyjaśnił, cytowany przez sport.ua.
Wskazał również rywala, z którym ma "niedokończone sprawy". "Konkretnie chodzi o rewanż z Tysonem Furym, do którego nigdy nie doszło" - przekazał na antenie Okay Eva, cytowany przez champion.com.ua. I dodał, że jeśli Ukrainiec zdecydowałby się wrócić, to mógłby przebić rekord legendarnego George’a Foremana. Ten został przecież mistrzem świata w wieku 46 lat.
"Teraz Władimir ma szansę pobić to osiągnięcie, a cała Ukraina będzie mu kibicować" - zadeklarował promotor. Ostatnio zawodnik coraz częściej pojawia się w mediach, gdzie wspomina momenty swojej imponującej kariery. Który rywal uderzył go najmocniej? Nie miał wątpliwości. - Corrie Sanders w ringu był bardzo szybki i miał naprawdę potężne pięści. Zajmuję się boksem od 25 lat i nikt nie uderzył mnie tak mocno - stwierdził.
Władimir Kliczko to absolutna legenda światowego boksu i jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii. Do jego największych trofeum należą: złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie, na zawodowych ringach był mistrzem IBF, WBO, IBO, WBO oraz superczempionem WBA. Dodatkowo może pochwalić się rekordem 64-5 z 53 walkami zakończonymi przez nokaut.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!