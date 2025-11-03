Przełomowe wieści ws. Kliczki. "Cała Ukraina będzie mu kibicować"

Władimir Kliczko był niepokonany od 2004 aż do 2015 roku, kiedy przegrał z Tysonem Furym. Dwa lata później Władimir został jeszcze pokonany przez Anthony'ego Joshuę i zakończył wówczas sportową karierę. Od tamtej pory nikt nie spodziewał się, że może wrócić na ring. Niedawno pojawiły się jednak wieści, że dostał ofertę walki mistrzowskiej z jednym z czołowych pięściarzy wagi ciężkiej, niepokonanym Agitem Kabayelem (26-0, 18 KO). - Powiedziano mi o kwocie, która sprawiłaby, że niektórzy spadliby z krzeseł - wyznał Niemiec.

Czy Władimir Kliczko wróci do ringu? Konkretna deklaracja

Były promotor Ołeksandra Usyka, Ołeksandr Krasiuk wyznał, że niewykluczone, że Kliczko może niebawem wrócić do ringu. "Władimir ma prawie 50 lat, ale jest w fenomenalnej formie fizycznej - wiek to dla niego tylko liczba. Jak wiemy, od 2017 roku opuścił trening tylko kilka razy, utrzymując doskonałą dyspozycję" - wyjaśnił, cytowany przez sport.ua.

Wskazał również rywala, z którym ma "niedokończone sprawy". "Konkretnie chodzi o rewanż z Tysonem Furym, do którego nigdy nie doszło" - przekazał na antenie Okay Eva, cytowany przez champion.com.ua. I dodał, że jeśli Ukrainiec zdecydowałby się wrócić, to mógłby przebić rekord legendarnego George’a Foremana. Ten został przecież mistrzem świata w wieku 46 lat.

"Teraz Władimir ma szansę pobić to osiągnięcie, a cała Ukraina będzie mu kibicować" - zadeklarował promotor. Ostatnio zawodnik coraz częściej pojawia się w mediach, gdzie wspomina momenty swojej imponującej kariery. Który rywal uderzył go najmocniej? Nie miał wątpliwości. - Corrie Sanders w ringu był bardzo szybki i miał naprawdę potężne pięści. Zajmuję się boksem od 25 lat i nikt nie uderzył mnie tak mocno - stwierdził.

Władimir Kliczko to absolutna legenda światowego boksu i jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii. Do jego największych trofeum należą: złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie, na zawodowych ringach był mistrzem IBF, WBO, IBO, WBO oraz superczempionem WBA. Dodatkowo może pochwalić się rekordem 64-5 z 53 walkami zakończonymi przez nokaut.