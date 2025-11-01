Sensacyjne ogłoszenie ws. Materli! Wbił nóż w plecy KSW

"Michał Materla to dla wielu inspiracja, wzór do naśladowania oraz idol, który przez ostatnie lata pokazywał drogę, jak wejść na szczyt polskiego MMA" - pisał niedawno Hubert Pawlik ze Sport.pl. Pierwszą walkę dla KSW Materla stoczył w październiku 2006 roku kiedy na gali KSW 6 wygrał trzy pojedynki i turniej w wadze średniej. Sześć lat później po pokonaniu Jaya Silvy został mistrzem i bronił tytułu do 2015 roku, kiedy poległ w konfrontacji z Mamedem Chalidowem. Po raz ostatni zawalczył dla niej półtora roku temu, gdy został brutalnie znokautowany przez Piotra Kuberskiego. Niedługo potem zadebiutował za to w Fame.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Michał Materla wbija nóż w plecy KSW. "Bardzo mi miło"

Michał Materla został nowym zawodnikiem czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA - poinformowano podczas sobotniej gali w Brnie. 41-latek pojawił się na miejscu i godnie przywitano go w klatce. - Bardzo mi miło, że mogę być częścią organizacji, która rozwija się w całej Europie i robi największe show, zapełnia wszystkie hale. Cieszę się, że dołączyłem właśnie tutaj, jest to dla mnie wyjątkowe - powiedział.

41-latek zadebiutuje w nowej organizacji już 11 kwietnia, kiedy odbędzie się jej premierowe wydarzenie w Polsce - konkretnie w Szczecinie. - Dałem się poznać kibicom, że jestem nieustępliwy i zawsze od pierwszej sekundy idę do przodu. Tak samo będzie tym razem - oznajmił.

Dziennikarz Hubert Mściwujewski zaznaczył jednak, że będzie to walka bokserska. Mimo to dla Materli nieistotne, z kim się zmierzy. - Nigdy nie wybierałem sobie przeciwników. Kogo organizacja postawi naprzeciwko, z wielkim szacunkiem i pokorą przyjmę to nazwisko - przyznał. - Na pewno możemy się spodziewać w Polsce, że połączymy fanów organizacji Oktagon z moimi kibicami i wyniesiemy ten sport na nowe miejsce - podsumował.

Decyzja Materli to bolesny cios dla organizacji KSW, która jeszcze niedawno chciała zorganizować mu walkę pożegnalną. Jeden ze współwłaścicieli Martin Lewandowski ujawnił, że przygotowano nawet na tę okazję dwa miliony złotych.