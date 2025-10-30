Szpilka zdobył się na szczere wyznanie ws. alkoholu. "Jestem chory na wódkę"

W latach 90. alkohol w polskim sporcie był czymś powszechnym. Dziś czasy są już inne, choć co i rusz wybuchają głośne alkoholowe afery, choćby w PZPN. Co o używkach sądzi Artur Szpilka, były pięściarz, a aktualnie jedna z gwiazd organizacji KSW?

Szpilka mówi wprost o alkoholu. "To musi być trucizna"

W trakcie podcastu "A pamiętasz jak?" Szpilka wypowiedział się na temat używek. Zawodnik KSW ujawnił, jaki ma stosunek np. do picia wódki. - Ja jestem chory na wódkę, bo zdarza mi się wypić. Uwierz mi, że ja nigdy nie umiałem pić wódki i nie zwymiotować. Bo jak się piwa napiję czy wina, to nie wymiotuję. Ale po wódce zawsze musi coś być. Twój organizm się broni. Zawsze tak mam. Nie tak, że rzygam, tylko całą noc cierpię. A skoro organizm się broni, to znaczy, że musi być to trucizna - powiedział.

Szpilka wypowiedział się też o papierosach. - Ja nie palę papierosów. Dwa razy paliłem w życiu, ale to bardziej, by sobie te "kółeczka" puścić. Papierosy mnie obrzydzają. Jak w ogóle idzie ładna kobieta, ładnie wygląda i nagle pali... Ten smród z tych papierosów. Albo nawet nie ma papierosa w ręku i czujesz od niej [zapach papierosów] i od razu... - zatrzymał się Szpilka.

Szpilka nie zażywa narkotyków. "Jestem z tego bardzo dumny"

Dawniej Szpilka był uzależniony od hazardu, ale też od zażywania kokainy. "Od czterech lat nie biorę nic! Żadnych narko i jestem z tego bardzo dumny" - pisał Szpilka w 2019 r., ogłaszając publicznie, że jest czysty.

Podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN" Szpilka opowiedział szerzej o swoim uzależnieniu od narkotyków. - Już nie pamiętam, kiedy zacząłem brać narkotyki. Potrafiłem nie spać przez trzy dni. Masakra. Picie, narkotyki. To mi trochę zabrało w życiu. Straciłem pieniądze, zdrowie. Ciężko z tego wyjść. Mam pełno kumpli, którzy dalej w tym siedzą. Ludzie w moim wieku, a już są wrakami - opowiadał Szpilka.

Szpilka znów wejdzie do klatki KSW 20 grudnia podczas gali XTB KSW 113 w Łodzi. Wtedy "Szpila" zawalczy z Czechem Michalem Martinkiem. Jego ostatni pojedynek miał miejsce 26 kwietnia na gali XTB KSW 105, gdzie pokonał Holendra Errola Zimmermana przez duszenie trójkątne.