Szpilka o trudnym dzieciństwie: Przynosiłem do domu porzuconą przeterminowaną żywność

- Ja do tej piwnicy zszedłem po raz pierwszy od czasów dzieciństwa - mówi w podcaście "A pamiętasz jak?" Artur Szpilka. Polski pięściarz oraz zawodnik KSW wspomina miejsce w rodzinnym domu, w którym w czasach, gdy był dzieckiem, całymi dniami uderzał w bokserski worek.

REKLAMA

Zobacz wideo

Po latach dowiedział się od mamy, że w tym samym miejscu lata wcześniej życie odebrał sobie jego ojciec. - Gdy tata odszedł, było źle, nie mieliśmy co jeść. Pamiętam, że przynosiłem do domu przeterminowaną żywność, której na koniec dnia pozbywały się sklepy - Szpilka nie ukrywa wzruszenia.

W rozmowie ze Sport.pl "Szpila" wspomina także dzieciństwo w domu dziecka, pobyt w więzieniu czy chuligańskie wybryki, kiedy bił się za swoją ukochaną Wisłę Kraków. - Im byłem sławniejszy, tym chuligani mieli na mnie większą chrapkę - tłumaczy w rozmowie z Tomaszem Pazdykiem i Piotrem Wesołowiczem.

Dziennikarze Sport.pl spotkali się z Arturem Szpilką przy okazji kolejnego odcinka podcastu pt. "A pamiętasz jak?". Prowadzący rozmawiają w nim z bohaterami lub świadkami największych momentów w świecie polskiego - i nie tylko polskiego - sportu. Dotychczasowymi gośćmi byli Marcin Gortat, Jakub Kochanowski oraz Przemysław Saleta.

Pretekstem do rozmowy z Arturem Szpilką jest film dokumentalny "Szpilka", który trafił do kin 24 października. Reżyserem i scenarzystą jest Filip Dzierżawski. Cała rozmowa do obejrzenia na powyższym wideo.